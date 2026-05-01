Пашинян анонсував візит Зеленського до Вірменії: в країні великий контингент армії РФ, — ЗМІ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян анонсував візит українського президента Володимира Зеленського до Єревану. За його словами, це може статися 4 травня.

Політик очікує, що український президент візьме участь у 8-му саміті Європейської політичної спільноти, який пройде в Єревані. Про це прем’єр Вірменії заявив на пресконференції 30 квітня, повідомляє EDnews.

Він сказав, що чекає усіх членів Європейської політичної спільноти, включно з президентом України.

"Візит розглядається у рамках міжнародних контактів та дипломатичної взаємодії між країнами", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що з міркувань безпеки офіційного підтвердження візиту Зеленського від МЗС Вірменії не було до останнього моменту.

Але ЗМІ також зазначають, що в країні все ще перебуває величезний контингент армії Росії. Зокрема, 102-га база РФ знаходиться в Гюмрі, а в самому Єревані розміщені авіабаза "Еребуні" та підрозділи ППО.

На момент виходу публікації, у Києві не коментували ймовірний візит президента України до Вірменії.

Нагадаємо, що Пашинян заявив про вихід Вірменії з ОДКБ. Прем'єр-міністр стверджує, що інші члени організації "планували війну" проти Єревана разом з Азербайджаном. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у парламенті, що Вірменія покине Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Також Нікол Пашинян заявивив, що не поїде до Білорусі, доки при владі буде Олександр Лукашенко. Глава уряду Вірменії згадав про слова лідера Білорусі щодо війни, в яких Лукашенко побажав перемоги Азербайджану. Він вважає, що не може вести з ним діалог.