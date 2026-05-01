Пашинян анонсировал визит Зеленского в Армению: в стране большой контингент армии РФ, — СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал визит украинского президента Владимира Зеленского в Ереван. По его словам, это может произойти 4 мая.

Политик ожидает, что украинский президент примет участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване. Об этом премьер Армении заявил на пресс-конференции 30 апреля, сообщает EDnews.

Он сказал, что ждет всех членов Европейского политического сообщества, включая президента Украины.

"Визит рассматривается в рамках международных контактов и дипломатического взаимодействия между странами", — говорится в сообщении.

Также сообщают, что из соображений безопасности официального подтверждения визита Зеленского от МИД Армении не было до последнего момента.

Но СМИ также отмечают, что в стране все еще находится огромный контингент армии России. В частности, 102-я база РФ находится в Гюмри, а в самом Ереване размещены авиабаза "Эребуни" и подразделения ПВО.

На момент выхода публикации, в Киеве не комментировали вероятный визит президента Украины в Армению.

Напомним, что Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. Премьер-министр утверждает, что другие члены организации "планировали войну" против Еревана вместе с Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также Никол Пашинян заявил, что не поедет в Беларусь, пока у власти будет Александр Лукашенко. Глава правительства Армении вспомнил о словах лидера Беларуси относительно войны, в которых Лукашенко пожелал победы Азербайджану. Он считает, что не может вести с ним диалог.