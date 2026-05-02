Зеленський запровадив санкції проти екскерівника ОП Андрія Богдана: що про це відомо

Президент України ухвалив рішення про запровадження санкцій проти колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Обмеження також торкнулися ще кількох осіб, яких вважають причетними до діяльності, яка становить загрозу національній безпеці України.

Як йдеться на сайті президента, відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони було введене в дію 2 травня 2026 року указом №358/2026.

Згідно з документом, санкційний список включає юриста та колишнього керівника ОП Андрія Богдана, підприємця Богдана Пукіша — партнера та соратника Віктора Медведчука, а також російського бізнесмена Алана Кірюхіна, якого пов’язують із функціонуванням платіжної інфраструктури для обходу санкцій.

Окрім цього, під обмеження потрапили діячі російського олімпійського спорту Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі, яких українська сторона розглядає як провідників пропагандистських наративів.

Підставою для ухвалення рішення стали пропозиції Служби безпеки України, подані відповідно до закону "Про санкції", а РНБО підтримала ці ініціативи та доручила відповідним органам забезпечити їх реалізацію.

Зокрема, санкційний пакет передбачає такі обмеження:

блокування активів і доступу до фінансових ресурсів;

повне припинення торговельних операцій;

заборону виведення капіталу за межі України;

анулювання або призупинення ліцензій і дозволів;

заборону участі у приватизації та оренді державного майна;

позбавлення державних нагород України.

Більшість санкцій запроваджено строком на 10 років, водночас рішення щодо державних нагород має безстроковий характер.

Відомо, що контроль за виконанням обмежувальних заходів покладено на Кабінет Міністрів, СБУ, Національний банк і профільні державні органи. Ба більше, Міністерству закордонних справ в указі доручили поінформувати міжнародних партнерів, зокрема ЄС і США, а також ініціювати запровадження аналогічних санкцій на міжнародному рівні.

Варто зазначити, що ще у лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про запровадження санкцій проти Олександра Лукашенка через його підтримку Росії у війні проти України. Тоді обмежувальні заходи мали комплексний характер і передбачали, зокрема, блокування активів, обмеження економічної діяльності та низку інших заборон, спрямованих на мінімізацію будь-яких зв’язків із підсанкційною особою.

Того ж місяця Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 9 російських спортсменів і президента ФІДЕ Аркадія Дворковича.