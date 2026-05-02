Зеленский ввел санкции против экс-руководителя ОП Андрея Богдана: что об этом известно
Президент Украины принял решение о введении санкций против бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Ограничения также коснулись еще нескольких лиц, которых считают причастными к деятельности, которая представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Как говорится на сайте президента, соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны было введено в действие 2 мая 2026 года указом №358/2026.
Согласно документу, санкционный список включает юриста и бывшего руководителя ОП Андрея Богдана, предпринимателя Богдана Пукиша — партнера и соратника Виктора Медведчука, а также российского бизнесмена Алана Кирюхина, которого связывают с функционированием платежной инфраструктуры для обхода санкций.
Кроме этого, под ограничения попали деятели российского олимпийского спорта Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили, которых украинская сторона рассматривает как проводников пропагандистских нарративов.
Основанием для принятия решения стали предложения Службы безопасности Украины, поданные в соответствии с законом "О санкциях", а СНБО поддержал эти инициативы и поручил соответствующим органам обеспечить их реализацию.
В частности, санкционный пакет предусматривает следующие ограничения:
- блокирование активов и доступа к финансовым ресурсам;
- полное прекращение торговых операций;
- запрет вывода капитала за пределы Украины;
- аннулирование или приостановление лицензий и разрешений;
- запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества;
- лишение государственных наград Украины.
Большинство санкций введены сроком на 10 лет, в то же время решение о государственных наградах имеет бессрочный характер.
Известно, что контроль за выполнением ограничительных мер возложен на Кабинет Министров, СБУ, Национальный банк и профильные государственные органы. Более того, Министерству иностранных дел в указе поручили проинформировать международных партнеров, в частности ЕС и США, а также инициировать введение аналогичных санкций на международном уровне.
Стоит отметить, что еще в феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский принял решение о введении санкций против Александра Лукашенко из-за его поддержки России в войне против Украины. Тогда ограничительные меры имели комплексный характер и предусматривали, в частности, блокирование активов, ограничение экономической деятельности и ряд других запретов, направленных на минимизацию любых связей с подсанкционным лицом.
В том же месяце Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 9 российских спортсменов и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.