Зеленский ввел санкции против экс-руководителя ОП Андрея Богдана: что об этом известно

Президент Украины принял решение о введении санкций против бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Ограничения также коснулись еще нескольких лиц, которых считают причастными к деятельности, которая представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Как говорится на сайте президента, соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны было введено в действие 2 мая 2026 года указом №358/2026.

Согласно документу, санкционный список включает юриста и бывшего руководителя ОП Андрея Богдана, предпринимателя Богдана Пукиша — партнера и соратника Виктора Медведчука, а также российского бизнесмена Алана Кирюхина, которого связывают с функционированием платежной инфраструктуры для обхода санкций.

Кроме этого, под ограничения попали деятели российского олимпийского спорта Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили, которых украинская сторона рассматривает как проводников пропагандистских нарративов.

Основанием для принятия решения стали предложения Службы безопасности Украины, поданные в соответствии с законом "О санкциях", а СНБО поддержал эти инициативы и поручил соответствующим органам обеспечить их реализацию.

В частности, санкционный пакет предусматривает следующие ограничения:

блокирование активов и доступа к финансовым ресурсам;

полное прекращение торговых операций;

запрет вывода капитала за пределы Украины;

аннулирование или приостановление лицензий и разрешений;

запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества;

лишение государственных наград Украины.

Большинство санкций введены сроком на 10 лет, в то же время решение о государственных наградах имеет бессрочный характер.

Известно, что контроль за выполнением ограничительных мер возложен на Кабинет Министров, СБУ, Национальный банк и профильные государственные органы. Более того, Министерству иностранных дел в указе поручили проинформировать международных партнеров, в частности ЕС и США, а также инициировать введение аналогичных санкций на международном уровне.

Стоит отметить, что еще в феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский принял решение о введении санкций против Александра Лукашенко из-за его поддержки России в войне против Украины. Тогда ограничительные меры имели комплексный характер и предусматривали, в частности, блокирование активов, ограничение экономической деятельности и ряд других запретов, направленных на минимизацию любых связей с подсанкционным лицом.

В том же месяце Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 9 российских спортсменов и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.