Саммит ЕС в Ереване: Зеленский обсудил ПВО, PURL и защиту энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Вместе с лидерами партнерских государств и руководством ЕС и НАТО обсудил поставки антибаллистических ракет для Украины, новый вклад Канады в 200 млн долларов и европейский пакет поддержки на 90 млрд евро.

На полях саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча в Вашингтонском формате, которую приняла к себе Армения, сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. В ней приняли участие: президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, премьер Польши Дональд Туск, премьер Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам президента, одной из ключевых тем встречи в Ереване стала противовоздушная оборона Украины. Партнеры подробно говорили о производстве необходимых европейских систем и ракет, а также о поддержке программы PURL, которая позволяет закупать для Украины вооружение при участии союзников. Отдельно участники встречи обсудили возможность обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами.

Зеленский поблагодарил Канаду за новый вклад в программу PURL. Перед встречей премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительных 200 млн долларов для этой программы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, по словам президента, подтвердил, что поставки антибаллистических ракет для Украины продолжаются в рамках предыдущих договоренностей.

Отдельным блоком саммита ЕС стала дипломатия. Зеленский отметил, что из-за войны в Иране сейчас возникла очевидная пауза в переговорах, поэтому партнеры предметно обсудили, как активизировать этот процесс. Среди тем были контакты с Америкой и роль Европы в дальнейших дипломатических усилиях. Таким образом, задачи саммита касались не только военной поддержки, но и поиска путей для оживления переговорного трека.

На встрече также говорили о ситуации на фронте. Президент Владимир Зеленский отметил, что все партнеры отметили значительно более прочные позиции Украины, и отдельно поблагодарил украинских воинов.

Еще одним важным вопросом стала защита энергетики. Украина готовится к зиме, поэтому нуждается в быстром поступлении средств и реализации планов устойчивости для энергетической системы.

Итоги визита в Армению, которые озвучил президент Владимир Зеленский, сводятся к нескольким практическим направлениям. Это продолжение поставок антибаллистических ракет, дополнительный вклад Канады в PURL, обсуждение европейского производства систем ПВО и ускорение финансирования для энергетической устойчивости Украины.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван 4 мая. Ожидалось, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Армении вместе с другими лидерами.

