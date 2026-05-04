"Словакия поддержит вступление Украины в ЕС": Зеленский в Ереване встретился с Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова помогать стране на пути к Евроинтеграции.

Об этом он сообщил по итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване.

По его словам, стороны также обсудили развитие двусторонних отношений, то есть сотрудничество между странами в различных сферах — политике, экономике или безопасности, а также контакты на уровне правительств и обмен визитами. Они договорились активизировать это взаимодействие.

Во время переговоров речь шла о взаимодействии в различных сферах и подготовке заседания правительств в формате межправительственной комиссии.

Также обсудили обмен визитами в Киев и Братиславу, а команды будут работать над графиком поездок.

Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений между странами.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Вместе с лидерами стран-партнеров и руководством ЕС и НАТО он обсудил поставки противовоздушной обороны, финансовую помощь и поддержку энергетики Украины.

Во время встречи в так называемом Вашингтонском формате стороны сосредоточились на укреплении ПВО, в частности производстве систем и ракет в Европе, а также на программе PURL для закупки вооружения. Канада объявила о дополнительных 200 млн долларов взноса, а в НАТО подтвердили продолжение поставок антибаллистических ракет.

Отдельно участники обсудили дипломатические усилия на фоне паузы в переговорах из-за ситуации вокруг Ирана, а также координацию с США и роль Европы. Кроме того, речь шла о ситуации на фронте и подготовке Украины к зиме, в частности потребность в финансировании для защиты энергетической системы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщал о запланированном на 4 мая визите президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. Предполагалось, что он присоединится к саммиту Европейского политического сообщества вместе с другими мировыми лидерами.