"Цінну інформацію": Фіцо їде до Москви, щоб передати Путіну послання від Зеленського, — ЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час офіційного візиту до Москви 9 травня передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Також Фіцо може отримати зворотній зв'язок від Путіна керівництву України, заявив державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець, пише словацьке видання Marker.

За словами Хованця, Фіцо нібито може передати Путіну "послання" від українського президента та отримати у відповідь інформацію щодо того, як у Кремлі бачать перспективи завершення війни проти України.

"Також він може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як він бачить зусилля щодо завершення війни", — сказав Хованець.

У словацькому МЗС зазначили, що в нинішній ситуації важливо підтримувати контакти з усіма сторонами конфлікту.

Також там вважають, що ЄС і європейські політики мають бути залучені до майбутніх переговорів, які можуть призвести до мирної угоди.

Хованець наголосив, що частина західноєвропейських політичних лідерів уже підтримує ідею діалогу з російським президентом щодо завершення війни.

Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський в Єревані зустрівся з Робертом Фіцо.

