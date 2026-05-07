Будет лететь к Путину "большой дугой": СМИ раскрыли, какие страны ЕС пропустят самолет Фицо в Москву

Роберту Фицо придется добираться в Москву буквально через пол-Европы, поскольку сразу несколько стран ЕС отказались пропускать самолет словацкого премьера на празднование 9 мая.

В материале словацкого издания Marker говорится, что правительственный борт со словацкой делегацией будет лететь в Россию через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. В частности, этот маршрут пришлось согласовывать после того, как страны Балтии закрыли для Фицо свое воздушное пространство, а Польша, по данным издания, также не поддержала его перелет в Москву.

И все же резче всего отреагировала Эстония — Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна прямо заявил, что Таллинн не позволит словацкому премьеру пролетать через их небо на пути в Москву, где тот планирует принять участие в мероприятиях 9 мая. В своем заявлении эстонская сторона подчеркнула, что российские торжества сегодня являются не просто памятной датой, а частью политики государства-агрессора.

Сам Фицо еще несколько недель назад открыто возмущался из-за позиции соседей и заявлял, что не понимает, как государства ЕС могут запрещать перелет премьер-министру другой страны-члена Евросоюза. Тогда же он сообщил, что Литва и Латвия официально отказали в разрешении на пролет. О Польше публично не говорили, однако Marker утверждает, что в Варшаве также отнеслись к визиту негативно.

Зато Чехия, Германия, Швеция и Финляндия без лишних дискуссий согласовали маршрут словацкого самолета. Более того, как пишет издание, некоторые западные политики даже заинтересованы в возможном обмене информацией после контактов Фицо с российской стороной.

Как Фицо будет лететь на парад в Москву 9 мая

Отдельное внимание Marker уделяет Германии, которая сейчас переживает непростой энергетический момент, поскольку с 1 мая были прекращены поставки нефти через северную ветку "Дружбы". В результате под угрозой оказалась часть поставок топлива для Берлина и Бранденбурга, которые в значительной степени зависят от нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте.

Именно поэтому, по информации дипломатических источников, в Германии все чаще звучат прагматические настроения относительно контактов со Словакией. Особенно это касается Баварии, где Фицо сейчас находится с двусторонним визитом.

Издание также напоминает, что для Фицо это уже не первый сложный маршрут в Россию. В прошлом году он летал в Москву через Венгрию, Румынию и Черноморский регион, а ранее добирался до встречи с Владимиром Путиным через Турцию.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что премьер-министр Словакии 9 мая посетит Москву но участия в военном параде ко Дню победы не планирует. Он возложит цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены а перед этим примет участие в неформальном саммите на Кипре посвященном международной политике и укреплению ЕС.

