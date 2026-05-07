Летітиме до Путіна "великою дугою": ЗМІ розкрили, які країни ЄС пропустять літак Фіцо до Москви

Роберту Фіцо доведеться добиратися до Москви буквально через пів Європи, оскільки одразу кілька країн ЄС відмовилися пропускати літак словацького прем’єра на святкування 9 травня.

У матеріалі словацького видання Marker йдеться, що урядовий борт зі словацькою делегацією летітиме до Росії через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Зокрема, цей маршрут довелося погоджувати після того, як країни Балтії закрили для Фіцо свій повітряний простір, а Польща, за даними видання, також не підтримала його переліт до Москви.

Та все ж найрізкіше відреагувала Естонія — Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна прямо заявив, що Таллінн не дозволить словацькому прем’єру пролітати через їхне небо на шляху до Москви, де той планує взяти участь у заходах 9 травня. У своїй заяві естонська сторона наголосила, що російські урочистості сьогодні є не просто пам’ятною датою, а частиною політики держави-агресора.

Сам Фіцо ще кілька тижнів тому відкрито обурювався через позицію сусідів та заявляв, що не розуміє, як держави ЄС можуть забороняти переліт прем’єр-міністру іншої країни-члена Євросоюзу. Тоді ж він повідомив, що Литва та Латвія офіційно відмовили у дозволі на проліт. Про Польщу публічно не говорили, однак Marker стверджує, що у Варшаві також поставилися до візиту негативно.

Натомість Чехія, Німеччина, Швеція та Фінляндія без зайвих дискусій погодили маршрут словацького літака. Ба більше, як пише видання, деякі західні політики навіть зацікавлені у можливому обміні інформацією після контактів Фіцо з російською стороною.

Як Фіцо летітиме на парад у Москву 9 травня

Окрему увагу Marker приділяє Німеччині, яка зараз переживає непростий енергетичний момент, оскільки з 1 травня було припинено постачання нафти через північну гілку "Дружби". У результаті під загрозою опинилася частина поставок пального для Берліна та Бранденбурга, які значною мірою залежать від нафтопереробного заводу PCK у Шведті.

Саме тому, за інформацією дипломатичних джерел, у Німеччині дедалі частіше звучать прагматичні настрої щодо контактів зі Словаччиною. Особливо це стосується Баварії, де Фіцо нині перебуває з двостороннім візитом.

Видання також нагадує, що для Фіцо це вже не перший складний маршрут до Росії. Торік він літав до Москви через Угорщину, Румунію та Чорноморський регіон, а раніше добирався до зустрічі з Володимиром Путіним через Туреччину.

Нагадаємо, що наприкінці квітня стало відомо що прем’єр-міністр Словаччини 9 травня відвідає Москву але участі у військовому параді до Дня перемоги не планує. Він покладе квіти до Могили невідомого солдата біля Кремлівської стіни а перед цим візьме участь у неформальному саміті на Кіпрі присвяченому міжнародній політиці та зміцненню ЄС.

Також Фокус писав, Що під час цього візиту Фіцо планує лише коротку зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.