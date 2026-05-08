Фіцо прибув до Москви та заявив, що війна в Україні добігає кінця

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який вже прибув до Москви, поклав вінок до могили Невідомого солдата. За його словами, для нього важливі "нормальні відносини" з Росією, а сказав що хоче обговорити з Володимиром Путіним деякі практичні питання.

Також словацький прем'єр заявив, що війна в Україні наближається до кінця, повідомляє Dennik N

"Я переконаний, що ми вже наближаємося до кінця російсько-української війни. Головне послання, яке я хочу передати президенту Путіну, головне слово – діалог. Ми повинні зустрічатися і розмовляти разом. Я абсолютний прихильник будь-якого виду перемир'я. Я вважаю, що в сто разів краще сидіти за столом і вести переговори", – сказав Фіцо.

Крім того, політик поскаржився, що у ЄС він належить до "отари чорних овець"

"У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я, отже, належу до того стада. Я кажу це скрізь, тому не маю проблем сказати це й тут – я є противником єдиної обов'язкової думки. Такий підхід є дуже неправильним", — заявив Фіцо.

Фіцо зазначив, що поважає кожного, хто сприяв поваленню фашизму. Також він повністю відкидає перекручування історичних фактів. За його словами, було б "запереченням історії, якби до жертв, яких у боротьбі проти фашизму принесли колишній Радянський Союз і РФ, не виявляли поваги".

Роберт Фіцо у Москві має зустрітися із Володимиром Путіним, але участі у параді 9 травня не братиме.

Візит Роберта Фіцо до Москви на 9 травня: що відомо

Нагадаємо, що словацьке видання Marker 8 травня повідомило, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час офіційного візиту до Москви 9 травня передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Також Роберту Фіцо доведеться добиратися до Москви буквально через пів Європи, оскільки одразу кілька країн ЄС відмовилися пропускати літак словацького прем’єра на святкування 9 травня.

4 травня Володимир Зеленський в Єревані зустрівся з Робертом Фіцо.

