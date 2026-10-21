Словаччина відновлює діалог із РФ щодо нафти та газу перед забороною ЄС у 2027 році

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та посилення терористичних атак, Словаччина відновлює роботу міжурядової комісії після майже п’ятирічної перерви.

На 26 жовтня в Москві заплановано засідання російсько-словацької міжурядової комісії з питань економічного та науково-технічного співробітництва, яке стане першою зустріччю після початку війни в Україні, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Словаччини.

"Ключовою темою стане енергетика та можливості співпраці у забезпеченні поставок стратегічних ресурсів. Словацька сторона також зацікавлена в обговоренні поставок газу та продовженні поставок нафти", — заявили в міністерстві.

Окрім енергетики, зокрема атомної, сторони планують обговорити питання сільського господарства, охорони навколишнього середовища, спорту та культури.

Видео дня

У міністерстві зазначили, що, розвиваючи відносини з Росією, Словаччина "як і раніше спирається на своє членство в Європейському Союзі та НАТО, а також на зобов’язання, що випливають із цього членства", однак прагне зберегти простір для діалогу.

При цьому країна свідомо йде всупереч ЄС, який планує припинити закупівлі газу до кінця 2027 року, згідно з планом, спрямованим на позбавлення Росії фінансових коштів для ведення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який обійняв цю посаду вчетверте, неодноразово відвідував Москву. Він критикував санкції ЄС проти Росії, а також поклав на Україну відповідальність за перебої у постачанні нафти до Словаччини, що мали місце раніше через пошкодження росіянами газопроводу "Дружба".

Він припинив надання військової допомоги Україні з боку Словаччини, проте експорт боєприпасів та військової техніки триває на комерційній основі.

У вересні Фіцо заявив, що його країна не повинна брати участь у військовому конфлікті у зв’язку з можливим застосуванням статті 5 НАТО.

Крім того, Словаччина заблокувала продовження санкцій проти РФ