Демарш у ЄС: сусідня з Україною держава заблокувала продовження санкцій проти РФ

Словаччина, яка межує з Україною, заблокувала пропозицію ЄС продовжити індивідуальні санкції проти Росії на 12 місяців.

Посли країн-членів ЄС на засіданні 2 вересня не змогли затвердити перехід на річний цикл санкційного режиму через вето Братислави. Це зірвало спробу блоку захистити обмеження від постійного шантажу під час їх перегляду. Про це повідомляє впливове міжнародне видання Politico з посиланням на трьох дипломатів блоку.

Йдеться про санкції ЄС, які вводяться у відповідь на дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Термін дії поточного пакету персональних обмежень, який передбачає заморожування активів та заборону на в’їзд для сотень фізичних та юридичних осіб з РФ, закінчується вже 15 вересня 2026 року.

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Оскільки для зміни процедури потрібна одностайна підтримка всіх учасників, рішення не було ухвалено.

Причини реформи

Індивідуальні санкції ЄС — замороження активів та заборона на в’їзд для понад 2000 російських олігархів, чиновників і компаній — згідно з чинними правилами підлягають обов’язковому продовженню кожні шість місяців.

Спочатку піврічні терміни застосовувала Угорщина, вимагаючи виключити з чорних списків осіб, лояльних до Кремля, або домагаючись для себе фінансових поступок від Брюсселя.

Тепер же проти переходу на 12-місячний термін і відмови від постійних переговорів щодо продовження обмежень двічі на рік виступила Словаччина.

Представник уряду Словаччини відмовився від прямих коментарів. Натомість він озвучив позицію Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки: "Обговорення питання щодо регулярного піврічного перегляду режиму санкцій… триває і, як очікується, завершиться до 15 вересня 2026 року".

Водночас один із дипломатів ЄС на умовах анонімності пояснив позицію Братислави так: "Очевидно, у них є якісь заперечення. Гадаю, ми чули їх і раніше".

Отже, уряд Словаччини поки що не заявляє про остаточну відмову від продовження санкцій. Його позиція полягає в тому, що переговори щодо чергового продовження ще тривають і мають завершитися до встановленого терміну.

Санкції ЄС проти Росії

Санкції ЄС проти Росії є наймасштабнішим пакетом обмежень у сучасній історії. Станом на вересень 2026 року діють 14 послідовних пакетів санкцій, які поділяються на дві основні категорії: персональні та економічні (секторальні).

Індивідуальні санкції (Individual Sanctions)

Стосуються конкретних фізичних та юридичних осіб, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

До санкційних списків входять, зокрема, російські політики, олігархи, військові, пропагандисти, підприємства військово-промислового комплексу, банки та ЗМІ. Для них передбачено заморожування активів у країнах ЄС, а для фізичних осіб — також заборону на в’їзд або транзит через територію Євросоюзу.

Водночас цей режим потребує регулярного політичного продовження: наразі країни ЄС обговорюють, чи залишити шестимісячний цикл, чи перейти на 12-місячний.

Економічні та галузеві санкції (Economic Sanctions)

Вони спрямовані на обмеження здатності РФ фінансувати війну. Вони встановлені на 12-місячні цикли перегляду (діють до липня 2027 року).

У фінансовому секторі це:

відключення ключових російських банків від міжнародної системи SWIFT;

заборона на будь-які операції з Центральним банком РФ та замороження понад 200 млрд євро його державних активів на території ЄС;

заборона на інвестиції в російську економіку та постачання готівкової валюти (євро).

Енергетика та паливо:

повне ембарго на морський імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів до ЄС + "цінова межа" (Price Cap) на транспортування російської нафти до третіх країн;

заборона на перевантаження російського скрапленого природного газу в портах ЄС для реекспорту до третіх країн;

заборона на доступ до портів та послуг ЄС для танкерів, які РФ використовує для обходу нафтових обмежень.

Торгівля та промисловість:

заборона на експорт до РФ: товари подвійного призначення (мікросхеми, дрони, оптична техніка, безпілотники), промислове обладнання, технології та предмети розкоші;

товари подвійного призначення (мікросхеми, дрони, оптична техніка, безпілотники), промислове обладнання, технології та предмети розкоші; заборона на імпорт з РФ: золото, алмази (у тому числі оброблені в третіх країнах), сталь, алюміній, каучук, деревина.

Транспорт і логістика:

повне закриття повітряного простору ЄС для всіх російських авіакомпаній та приватних літаків;

заборона діяльності в ЄС для російських і білоруських автотранспортних операторів;

заборона на заходження російських суден у морські порти країн ЄС;

ЄС також заблокував схеми обходу санкцій через треті країни, запровадивши обмеження щодо компаній із Китаю, Туреччини та ОАЕ, які постачали до РФ подвійні технології.

До санкційного списку планують додати ще 27 осіб та компаній

Окрім питання про продовження чинних обмежень, країни Євросоюзу обговорюють нові персональні санкції щодо 27 фізичних та юридичних осіб, однак на момент переговорів остаточного рішення щодо цього списку ще не було ухвалено.

Якщо пропозицію буде схвалено, фізичні особи, включені до списку, підпадуть під заходи щодо заморожування активів у ЄС та заборону на в’їзд до країн Євросоюзу. Для юридичних осіб основним наслідком стане заморожування активів, а також заборона на надання їм коштів або економічних ресурсів прямо чи опосередковано.

Нагадаємо, що восени ЄС планує представити наймасштабніший з початку повномасштабної війни пакет санкцій проти Росії. За словами Каї Каллас, після його ухвалення кількість російських фізичних та юридичних осіб, на яких поширюватимуться санкції, може збільшитися приблизно на третину.

Каллас також стверджує, що санкції вже завдали Росії збитків на суму понад 1 трильйон євро, які могли б бути використані для фінансування її військової машини.

"Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну", — заявила вона в серпні.

Крім того, видання Фокус повідомляло, що 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії може стати останнім. Натомість у ЄС розглядають можливість узгоджувати обмеження окремо або невеликими тематичними блоками.