Демарш в ЕС: соседнее с Украиной государство заблокировало продление санкций против РФ

Словакия, которая граничит с Украиной, заблокировала предложение ЕС продлить индивидуальные санкции против России на 12 месяцев.

Послы стран-членов ЕС на заседании 2 сентября не смогли утвердить переход на годичный цикл санкционного режима из-за вето Братиславы. Это сорвало попытку блока защитить ограничения от постоянного шантажа во время их пересмотра. Об этом сообщает влиятельное международное издание Politico со ссылкой на трех дипломатов блока.

Речь идет о санкциях ЕС, которые вводятся в ответ на действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Срок действия текущего пакета персональных ограничений, который предусматривает замораживание активов и запрет на въезд для сотен физических и юридических лиц из РФ, истекает уже 15 сентября 2026 года.

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Поскольку для изменения процедуры требуется единодушная поддержка всех участников, решение не было принято.

Причины реформы

Индивидуальные санкции ЕС — замораживание активов и запрет на въезд для более чем 2000 российских олигархов, чиновников и компаний — согласно действующим правилам подлежат обязательному продлению каждые шесть месяцев.

Сначала полугодовые сроки использовала Венгрия, требуя исключить из черных списков лояльных Кремлю лиц или добиваясь для себя финансовых уступок от Брюсселя.

Теперь же против перехода на 12-месячный срок и отказа от постоянных переговоров о продлении ограничений два раза в год выступила Словакия.

Представитель правительства Словакии отказался от прямых комментариев. Вместо этого он озвучил позицию Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики: "Обсуждение вопроса о регулярном полугодовом пересмотре режима санкций… продолжается и, как ожидается, завершится до 15 сентября 2026 года".

В то же время один из дипломатов ЕС на условиях анонимности объяснил позицию Братиславы следующим образом: "Очевидно, у них есть какие-то возражения. Думаю, мы слышали их и раньше".

Таким образом, правительство Словакии пока не заявляет об окончательном отказе от продления санкций. Его позиция заключается в том, что переговоры об очередном продлении ещё продолжаются и должны завершиться до установленного срока.

Санкции ЕС против России

Санкции ЕС против России представляют собой самый масштабный пакет ограничений в современной истории. По состоянию на сентябрь 2026 года действуют 14 последовательных пакетов санкций, которые подразделяются на две основные категории: персональные и экономические (секторальные).

Индивидуальные санкции (Individual Sanctions)

Касаются конкретных физических и юридических лиц, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В санкционные списки входят, в частности, российские политики, олигархи, военные, пропагандисты, предприятия военно-промышленного комплекса, банки и СМИ. Для них предусмотрено замораживание активов в странах ЕС, а для физических лиц — также запрет на въезд или транзит через территорию Евросоюза.

В то же время этот режим требует регулярного политического продления: в настоящее время страны ЕС обсуждают, оставить ли шестимесячный цикл или перейти на 12-месячный.

Экономические и отраслевые санкции (Economic Sanctions)

Направлены на ограничение способности РФ финансировать войну. Они закреплены на 12-месячные циклы пересмотра (действуют до июля 2027 года).

В финансовом секторе это:

отключение ключевых российских банков от международной системы SWIFT;

запрет на любые операции с Центральным банком РФ и замораживание более 200 млрд евро его государственных активов на территории ЕС;

запрет на инвестиции в российскую экономику и поставку наличной валюты (евро).

Энергетика и топливо:

полное эмбарго на морской импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС + "ценовой потолок" (Price Cap) на транспортировку российской нефти в третьи страны;

запрет на перегрузку российского сжиженного природного газа в портах ЕС для реэкспорта в третьи страны;

запрет на доступ в порты и к услугам ЕС для танкеров, которые РФ использует для обхода нефтяных ограничений.

Торговля и промышленность:

запрет на экспорт в РФ: товары двойного назначения (микросхемы, дроны, оптическая техника, беспилотники), промышленное оборудование, технологии и предметы роскоши;

товары двойного назначения (микросхемы, дроны, оптическая техника, беспилотники), промышленное оборудование, технологии и предметы роскоши; запрет на импорт из РФ: золото, алмазы (в том числе обработанные в третьих странах), сталь, алюминий, каучук, древесина.

Транспорт и логистика:

полное закрытие воздушного пространства ЕС для всех российских авиакомпаний и частных самолетов;

запрет на работу в ЕС для российских и белорусских автотранспортных операторов;

запрет на заход российских судов в морские порты стран ЕС;

ЕС также заблокировал схемы обхода санкций через третьи страны, введя ограничения в отношении компаний из Китая, Турции и ОАЭ, поставлявших в РФ двойные технологии.

В санкционный список планируют включить ещё 27 человек и компаний

Помимо вопроса о продлении действующих ограничений страны Евросоюза обсуждают новые персональные санкции в отношении 27 физических и юридических лиц, однако на момент переговоров окончательного решения по этому списку ещё не было принято.

Если предложение будет одобрено, физические лица, включенные в список, подпадут под меры по замораживанию активов в ЕС и запрет на въезд в страны Евросоюза. Для юридических лиц основным последствием станет замораживание активов, а также запрет на предоставление им средств или экономических ресурсов прямо или косвенно.

Напомним, что осенью ЕС планирует представить самый масштабный с начала полномасштабной войны пакет санкций против России. По словам Каи Каллас, после его принятия число российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, может увеличиться примерно на треть.

Каллас также утверждает, что санкции уже нанесли России ущерб на сумму более 1 триллиона евро, которые могли бы быть использованы для финансирования её военной машины.

"Давление должно усиливаться до тех пор, пока Москва не прекратит свою войну", — заявила она в августе.

Кроме того, Фокус писал, что 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним. Вместо этого в ЕС рассматривают возможность согласовывать ограничения по отдельности или небольшими тематическими блоками.