Словаччина не піде на війну через 5 статтю: Фіцо приголомшив заявою про НАТО (відео)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не повинна брати участь у військовому конфлікті через можливе застосування 5 статті НАТО.

Про це Фіцо заявив під час зустрічі зі студентами та працівниками лікарні у Прешові.

Він наголосив, що як глава уряду робитиме все можливе, аби Словаччина не була втягнута у війну.

За словами словацького прем’єра, він не уявляє ситуації, за якої країну можуть попросити відправити тисячі військових для участі в бойових діях. Фіцо поставив питання про те, з ким саме і через що вони мали б воювати.

“Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що”, — сказав він.

Фіцо також розкритикував європейських політиків за, як він висловився, “войовничу риторику”. На його думку, таким чином іноді намагаються відвернути увагу від проблем нелегальної міграції, низької конкурентоспроможності та високих цін на енергоносії.

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“Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю”, — заявив прем’єр.

Він додав, що не хоче, аби Словаччина була втягнута у військовий конфлікт, і пообіцяв діяти для того, щоб цього не сталося.

Нагадаємо, раніше словацьке видання Marker писало, що під час візиту до Москви 9 травня Роберт Фіцо мав передати Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Поїздка словацького прем’єра до Росії також супроводжувалася труднощами з маршрутом. Кілька країн ЄС не погодилися пропустити літак Фіцо через свій повітряний простір, через що йому довелося летіти до Москви обхідним шляхом.