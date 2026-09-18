Словакия не пойдет на войну из-за 5 статьи: Фицо поразил заявлением о НАТО (видео)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не должна участвовать в военном конфликте в связи с возможным применением статьи 5 НАТО.

Об этом Фицо заявил во время встречи со студентами и сотрудниками больницы в Прешове.

Он подчеркнул, что как глава правительства будет делать всё возможное, чтобы Словакия не была втянута в войну.

По словам словацкого премьера, он не представляет себе ситуации, при которой страну могут попросить направить тысячи военных для участия в боевых действиях. Фицо задал вопрос о том, с кем именно и за что им пришлось бы воевать.

"Может ли кто-нибудь представить, что нам скажут: готовьте 5 тысяч солдат, 10 тысяч солдат, и они пойдут куда-то воевать? А мы даже не будем знать, с кем, почему и за что", — сказал он.

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Фицо также раскритиковал европейских политиков за, как он выразился, "воинственную риторику". По его мнению, таким образом иногда пытаются отвлечь внимание от проблем нелегальной миграции, низкой конкурентоспособности и высоких цен на энергоносители.

"Я не хочу, чтобы Словакия оказалась вовлечена в какой-либо военный конфликт из-за какой-то 5-й статьи", — заявил премьер.

Он добавил, что не хочет, чтобы Словакия оказалась втянутой в военный конфликт, и пообещал принять меры, чтобы этого не произошло.

Напомним, ранее словацкое издание Marker сообщало, что во время визита в Москву 9 мая Роберт Фицо должен был передать Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Поездка премьер-министра Словакии в Россию также сопровождалась сложностями с маршрутом. Несколько стран ЕС отказались пропустить самолет Фицо через свое воздушное пространство, из-за чего ему пришлось лететь в Москву в объезд.