Фіцо зробив заяву, важливу для майбутнього України в ЄС: на що готова піти Словаччина

Після гучних суперечок із Брюсселем Роберт Фіцо несподівано запропонував Україні допомогу зі вступом до ЄС, а у Львові сторони домовилися не лише про євроінтеграцію, а й про генератори, електровози та підтримку українських лікарень.

Словаччина готова допомогти Україні на шляху до членства в Євросоюзі та поділитися власним досвідом євроінтеграції. Про це заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі урядів двох країн у Львові, повідомило агентство TASR із посиланням на офіційну заяву пресслужби уряду Словаччини.

Так, під час зустрічі з українською делегацією словацький прем'єр наголосив, що кожна держава має право претендувати на членство в Євросоюзі, якщо виконає необхідні умови. За його словами, Братислава поважає прагнення України стати членом організації і словацький уряд готовий допомагати Києву, зокрема передавати досвід, який країна отримала під час власного вступу до ЄС.

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"Ми поважаємо європейські прагнення України. Кожен, хто хоче бути членом ЄС, має право подати заявку, виконати умови та вступити до Союзу. Ми по-дружньому пропонуємо вам допомогу — як щодо досвіду роботи в ЄС, так і досвіду, який ми здобули під час процесу вступу", — заявив Фіцо.

Водночас заява Фіцо не означає, що Словаччина може гарантувати Україні членство або визначити терміни вступу. Йдеться саме про готовність допомагати з практичними питаннями інтеграції та ділитися досвідом.

Також словацький прем'єр висловив повагу до українців, які продовжують працювати та підтримувати життєдіяльність держави в умовах повномасштабної війни. Він зазначив, що особистий візит до країни, яка перебуває під постійним воєнним тиском, дає змогу краще зрозуміти складність ситуації.

"Іноді мені здається, що немає серйозніших проблем, ніж ті, які ми вирішуємо у Словаччині. Але коли людина приїжджає до країни, яка, на жаль, перебуває під величезним воєнним тиском, то розуміє, що за роботу, яку ви тут виконуєте, ви заслуговуєте на повагу", — сказав Фіцо.

Яку допомогу Словаччина готова надати Україні

Питання євроінтеграції було не єдиною темою переговорів у Львові. Сторони також обговорили енергетичну безпеку, транспорт, прикордонну інфраструктуру, освіту та співпрацю після завершення війни.

За підсумками зустрічі прем'єр-міністр України Сергій Корецький та Роберт Фіцо підписали спільну декларацію про співпрацю. Як пояснив український глава уряду, документ об'єднує практичні домовленості та заплановані проєкти в єдиний план роботи для обох сторін.

"Документ фіксує всі сьогоднішні практичні домовленості та заплановані проєкти як чіткий план дій для наших команд", — заявив Сергій Корецький.

Серед основних домовленостей:

Євроінтеграція . Сторони обговорили відкриття двох останніх переговорних кластерів для України та запуск макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону.

. Сторони обговорили відкриття двох останніх переговорних кластерів для України та запуск макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону. Енергетика . Словаччина надала пакет допомоги на 500 тисяч євро. За ці кошти Україні мають передати 54 генератори до кінця листопада. Також країни готують проєкти з відновлення енергетики на понад 100 млн євро.

. Словаччина надала пакет допомоги на 500 тисяч євро. За ці кошти Україні мають передати 54 генератори до кінця листопада. Також країни готують проєкти з відновлення енергетики на понад 100 млн євро. Підтримка цивільного населення . Словаччина спрямовує 300 тисяч євро на підтримку коаліції цивільного захисту та облаштування укриттів, ще 200 тисяч євро — на медичне обладнання для українських лікарень.

. Словаччина спрямовує 300 тисяч євро на підтримку коаліції цивільного захисту та облаштування укриттів, ще 200 тисяч євро — на медичне обладнання для українських лікарень. Залізничне сполучення . Братислава вирішила передати Україні три електровози для "Укрзалізниці". Очікується, що вони працюватимуть на європейській колії на Закарпатті до кінця року.

. Братислава вирішила передати Україні три електровози для "Укрзалізниці". Очікується, що вони працюватимуть на європейській колії на Закарпатті до кінця року. Освіта . У країнах планують відкрити дві двомовні гімназії: українсько-англійську у Словаччині та словацько-англійську в Україні. Вони мають запрацювати вже з наступного навчального року.

. У країнах планують відкрити дві двомовні гімназії: українсько-англійську у Словаччині та словацько-англійську в Україні. Вони мають запрацювати вже з наступного навчального року. Кордон. Україна та Словаччина працюватимуть над модернізацією прикордонної інфраструктури, розширенням пропускної спроможності пунктів пропуску та впровадженням спільного контролю й електронної черги.

Крім того, Словаччина вирішила стати повноправним учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Що Фіцо сказав про завершення війни в Україні

Окремою темою переговорів стала війна Росії проти України та можливості досягнення миру. Фіцо заявив, що Словаччина зацікавлена у справедливому та тривалому мирі й готова сприяти його досягненню.

"Ми всі від щирого серця бажаємо вам справедливого та сталого миру. Я переконаний, що одного дня нам вдасться досягти цього миру", — зазначив словацький прем'єр.

За словами Фіцо, Словаччина готова сприяти цьому. Зокрема, Братислава може надати майданчик для технічних переговорів між Україною та Росією.

"Ми готові, але, на жаль, Словаччина є надто малим гравцем на міжнародній арені, щоб організувати зустріч, яка могла б дати вагомі результати", — сказав Фіцо під час спілкування з журналістами у Львові.

Він також наголосив, що для проведення переговорів мають бути відповідні умови та атмосфера. При цьому словацький прем'єр розкритикував Євросоюз і ООН за те, що вони, на його думку, не змогли запропонувати дієвий мирний план для України.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна не воюватиме через застосування 5-ї статті НАТО та зробить усе, щоб не бути втягнутою у військовий конфлікт.

Також Фокус писав, що Словаччина відновлює діалог із РФ щодо нафти та газу перед забороною ЄС у 2027 році.