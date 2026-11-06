Осталось два кластера: Венгрия просит время, а Киев хочет завершить переговоры до 2028 года, — Качка

Венгрия просит ещё несколько дней, чтобы согласовать открытие двух последних переговорных кластеров Украины с ЕС, сообщил посол Украины в ЕС Тарас Качка. В Киеве надеются получить "зелёный свет" в ближайшие дни.

В интервью "Радио Свобода" Качка отметил, что один из кластеров касается экологии и энергетики, второй — сельского хозяйства.

"Надеемся, что в ближайшие дни им будет удобно дать зеленый свет. Действительно, это единственное государство, которое говорит, что ему нужно ещё несколько дней… Надеюсь, что в принципе, как и было согласовано, так всё и будет реализовано", — подчеркнул Качка.

Когда журналисты уточнили, речь идет именно о нескольких днях, посол подтвердил, что речь идет о ближайших датах.

Реально ли завершить переговоры за год-полтора?

Украина намерена завершить переговоры до конца 2028 года. По словам Качки, задержка реформ в сфере верховенства права не нарушает этот план, он остается реалистичным.

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"У нас есть потенциал сделать всё в течение одного года. И это не только наш опыт… Есть много примеров того, что при полной и быстрой мобилизации это вопрос года-полутора. И это не какие-то завышенные ожидания, это абсолютно реальная ситуация", — подчеркнул посол.

В качестве примера он привёл Литву и Словакию. Обе страны начали переговоры о вступлении в ЕС в феврале 2000 года и завершили их в декабре 2002 года, то есть менее чем за три года. Они догнали государства, которые начали процесс почти на два года раньше, и вступили в ЕС вместе с ними в мае 2004 года.

Чтобы повторить этот путь, Украине, по словам посла, следует тратить меньше времени на споры о том, какие нормы следует внедрять.

"Нам нужно сплотиться внутри страны, меньше тратить время на споры о том, что нужно, а что нет. Ведь 99 % задач, связанных с вступлением в ЕС, известны. По ним есть понимание, что это нужно сделать. Поэтому это действительно нужно просто сделать", — резюмировал Качка.

Напомним, что Европейская комиссия разрабатывает план, который позволит странам-кандидатам получить часть экономических преимуществ ЕС ещё до вступления в блок. Эта инициатива призвана ускорить процесс расширения без ослабления требований к будущим членам.

Ранее Financial Times сообщала, что в ЕС выражали обеспокоенность темпами реформ в Украине и подходом Киева к переговорам о вступлении. По информации издания, украинские власти призвали ускорить процесс и настаивали на установлении более четких сроков членства.