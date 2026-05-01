Вступление Украины в ЕС: Киев не понимает условий вступления и отстает в борьбе с коррупцией, — FT
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на скором вступлении в ЕС, что вызвало напряжение в отношениях с европейскими столицами на фоне дискуссий в США относительно дальнейшей поддержки Киева.
Об этом сообщили журналисты Financial Times.
По их данным, отказ лидеров ЕС ускорить процесс вступления Украины вызвал раздражение в Киеве, а более скептическая риторика украинской власти затрудняет поиск компромисса.
Украинские чиновники на встречах с представителями ЕС и США критиковали Европейскую комиссию за подход к расширению и требовали более четких сроков. Они настаивают, что Евросоюз нуждается в Украине так же, как и Киев стремится к членству.
Один из европейских чиновников отметил: "Членство — это не подарок", добавив, что в Киеве могут неправильно понимать этот процесс.
Другие собеседники издания заявили, что позиция украинской стороны звучит как "вы нам должны", что не способствует переговорам.
"У нас есть настоящая проблема. Зеленский и его окружение никогда полностью не понимали, как работает расширение", — сказал один из чиновников.
В начале апреля лидеры ЕС согласовали кредит на €90 млрд для Украины после поражения на выборах премьера Венгрии Виктора Орбана, который ранее блокировал это решение. Участие Зеленского в саммите на Кипре частично снизило напряжение, однако разногласия по вступлению остались.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины "нереалистично", и добавил, что ценой мира может стать потеря части территорий. Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, но требование Киева о вступлении до 2027 года в ЕС отклонили.
Франция и Германия предложили поэтапную модель с "символическими" преимуществами и постепенным доступом к механизмам ЕС, что может занять не менее десятилетия. Зеленский ответил, что "Украине не нужно символическое членство" и подчеркнул: "Мы защищаем Европу не символически — люди реально гибнут".
По данным FT, украинским дипломатам поручили не обсуждать альтернативные модели и говорить только о полном членстве. На саммите в Кипре лидеры ЕС пытались снизить ожидания Киева.
В ЕС также указывают на замедление реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Кроме того, Киев не выполнил часть условий для расширения доступа к рынкам ЕС и выступает против повышения налогов для бизнеса, что является условием получения части кредита.
Европейские дипломаты отмечают, что процесс вступления должен оставаться основанным на достижениях, а ЕС сейчас является ключевым партнером Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США.
Ближайшие союзники Украины, в частности Швеция и Дания, сейчас выступают за завершение переговоров о вступлении до конца 2027 года. В то же время старт переговоров по договору о присоединении требует согласия ключевых стран ЕС, и сейчас такая перспектива выглядит маловероятной.
Тем временем Исландия и Норвегия, которые ранее отказывались от членства, снова активизировали обсуждение вступления в ЕС. В частности, Исландия уже ускорила подготовку к референдуму о возобновлении переговоров. Министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоттир объяснила, что это связано с геополитической нестабильностью и стремлением усилить безопасность.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявляла, что Украина не сможет присоединиться к блоку до 2027 года, поскольку для этого нужны мир и проведение реформ. Она подчеркнула, что, несмотря на стратегическое значение Украины для ЕС, членство возможно только после завершения войны и выполнения ключевых внутренних изменений.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четкую дату вступления в ЕС и рассчитывает на 2027 год. Он отмечал, что затягивание процесса со стороны Брюсселя создает риски и может позволить России годами блокировать евроинтеграцию Украины.