Бонусы за терпение: ЕС готовит "вознаграждение" для Украины еще до вступления, — Politico

Европейская комиссия разрабатывает план, который позволит странам-кандидатам получить часть экономических преимуществ ЕС ещё до вступления в блок. Эта инициатива призвана ускорить процесс расширения без ослабления требований к будущим членам.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о внутренних обсуждениях.

План предусматривает постепенную интеграцию: страны-кандидаты смогут получать доступ к отдельным программам финансирования ЕС, торговым преференциям и частично к единому рынку в зависимости от хода реформ. Для каждого государства пакет преимуществ будет определяться индивидуально в соответствии с его прогрессом.

Новая модель отличается от предыдущих предложений о так называемом "облегченном членстве", которые предусматривали предоставление политических прав до завершения процесса вступления и не получили поддержки со стороны стран ЕС. В свою очередь, нынешняя инициатива предлагает лишь экономические преимущества без предоставления статуса полноправного члена.

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"Требуется определенная параллельная, но необходимая экономическая интеграция. Принцип "больше за больше" хорошо себя зарекомендовал и должен поддерживать страны, которые развиваются быстрее других", — заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Еврокомиссия планирует заручиться поддержкой государств-членов, чтобы вынести этот вопрос на заседание Европейского совета в октябре или декабре. Доступ к преимуществам будет предоставляться только после проведения реформ и приведения законодательства страны в соответствие с нормами ЕС.

В настоящее время официальный статус кандидата на вступление в ЕС имеют девять стран. Украина и Молдова уже начали переговоры о вступлении, однако в Брюсселе признают, что полноценное членство может занять ещё несколько лет. В то же время Еврокомиссия также работает над новыми механизмами, которые позволят жестко реагировать на возможный откат от демократических принципов и верховенства права после вступления новых государств в ЕС.

Напомним, 12 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны-члены ЕС согласились открыть первый переговорный кластер по вопросу вступления Украины и Молдовы. По её словам, это стало признанием прогресса обоих государств в проведении реформ и подтверждением того, что расширение ЕС остаётся стратегическим приоритетом блока.

Ранее Financial Times сообщала, что в ЕС выражали обеспокоенность темпами реформ в Украине и подходом Киева к переговорам о вступлении. По информации издания, украинские власти призвали ускорить процесс и настаивали на установлении более четких сроков членства.