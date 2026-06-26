Бонуси за очікування: ЄС готує "винагороду" для України ще до вступу, — Politico

Європейська комісія розробляє план, який дозволить країнам-кандидатам отримати частину економічних переваг ЄС ще до вступу до блоку. Ініціатива має прискорити процес розширення без послаблення вимог до майбутніх членів.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох посадовців, обізнаних із внутрішніми обговореннями.

План передбачає поступову інтеграцію: країни-кандидати зможуть отримувати доступ до окремих програм фінансування ЄС, преференцій у торгівлі та частково до єдиного ринку залежно від виконання реформ. Для кожної держави пакет переваг визначатимуть окремо відповідно до її прогресу.

Нова модель відрізняється від попередніх пропозицій щодо так званого “полегшеного членства”, які передбачали надання політичних прав до завершення процесу вступу та не отримали підтримки держав ЄС. Натомість нинішня ініціатива пропонує лише економічні переваги без надання статусу повноправного члена.

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“Потрібна певна паралельна, але необхідна економічна інтеграція. Принцип "більше за більше" добре себе зарекомендував і має підтримувати країни, які просуваються швидше за інших”, — заявив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

Єврокомісія планує заручитися підтримкою держав-членів, щоб винести питання на засідання Європейської ради у жовтні або грудні. Доступ до переваг надаватимуть лише після виконання реформ і наближення законодавства країни до норм ЄС.

Зараз офіційний статус кандидата на вступ до ЄС мають дев’ять країн. Україна та Молдова вже відкрили переговори про вступ, однак у Брюсселі визнають, що повноцінне членство може зайняти ще кілька років. Водночас Єврокомісія також працює над новими механізмами, які дозволять жорстко реагувати на можливий відкат від демократичних принципів і верховенства права після вступу нових держав до ЄС.

Нагадаємо, 12 червня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що всі країни-члени ЄС погодилися відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови. За її словами, це стало визнанням прогресу обох держав у проведенні реформ і підтвердженням того, що розширення ЄС залишається стратегічним пріоритетом блоку.

Раніше Financial Times писало, що в ЄС висловлювали занепокоєння темпами реформ в Україні та підходом Києва до переговорів про вступ. За інформацією видання, українська влада закликала пришвидшити процес і наполягала на визначенні чіткіших термінів членства.