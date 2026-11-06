Лишилося два кластери: Угорщина просить час, а Київ хоче завершити переговори до 2028 року, — Качка

Угорщина просить ще кілька днів, щоб погодити відкриття двох останніх переговорних кластерів України з ЄС, розповів посол України в ЄС Тарас Качка. У Києві сподіваються на зелене світло найближчими днями.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Качка зазначив, що один із кластерів стосується екології та енергетики, другий — сільського господарства.

"Сподіваємося, що найближчими днями для них буде комфортно дати зелене світло. Справді, це єдина держава, яка каже, що їй потрібно ще кілька днів… Сподіваюся, що в принципі, як було домовлено, так це все й реалізується", — наголосив Качка.

Коли журналісти уточнили, чи йдеться саме про кілька днів, посол підтвердив, що мова про найближчі дати.

Чи реально завершити переговори за рік-півтора

Україна має намір завершити переговори до кінця 2028 року. За словами Качки, затримка реформ у сфері верховенства права цей план не ламає, він залишається реалістичним.

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"У нас є потенціал зробити все в межах одного року. І це досвід не лише наш… Є багато прикладів того, що за повної, швидкої мобілізації це питання року-півтора. І це не якісь надмірні очікування, це абсолютно реальна історія", — підкреслив посол.

Як приклад він назвав Литву та Словаччину. Обидві країни розпочали переговори про вступ до ЄС у лютому 2000 року й завершили їх у грудні 2002-го, тобто менш ніж за три роки. Вони наздогнали держави, що стартували майже на два роки раніше, і вступили до ЄС разом з ними в травні 2004 року.

Щоб повторити такий шлях, Україна, за словами посла, має менше часу витрачати на суперечки про те, які норми впроваджувати.

"Маємо консолідуватися всередині країни, менше витрачати час на дебати, що потрібно, а що не потрібно. Бо 99% завдань, які є в межах вступу до ЄС, відомі. По них є розуміння, що це потрібно зробити. Тому це справді потрібно просто зробити", — резюмував Качка.

Нагадаємо, Європейська комісія розробляє план, який дозволить країнам-кандидатам отримати частину економічних переваг ЄС ще до вступу до блоку. Ініціатива має прискорити процес розширення без послаблення вимог до майбутніх членів.

Раніше Financial Times писало, що в ЄС висловлювали занепокоєння темпами реформ в Україні та підходом Києва до переговорів про вступ. За інформацією видання, українська влада закликала пришвидшити процес і наполягала на визначенні чіткіших термінів членства.