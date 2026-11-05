"Вопрос справедливости": Зеленский допустил проведение онлайн-выборов во время войны (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности проведения выборов в Украине во время войны. Проблема связана с безопасностью голосования и с миллионами украинцев за рубежом, в окопах и в оккупированных территориях. Зеленский допустил, что можно разработать процедуру онлайн-голосования. Какова позиция главы государства относительно алгоритма проведения выборов в условиях войны?

Зеленский дал интервью немецкому СМИ ZDF Magazin Royal, в котором говорил о вызовах войны и, в частности, о проведении выборов, которых требуют президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин. Президент пояснил, что в сложившихся условиях технически невозможно организовать голосование украинцев, находящихся в разных условиях. При этом он допустил, что может состояться онлайн-голосование.

Выборы в Украине — Зеленский об онлайн-голосовании, см. 9:45

Ведущий поинтересовался у Зеленского, в чём заключается проблема с проведением выборов в Украине во время войны. В ответ президент пояснил, что речь идёт о независимом и безопасном голосовании, а это невозможно для украинцев на оккупированных территориях или для бойцов на фронте.

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"Позволять солдатам голосовать без их присутствия на избирательном участке — несправедливо. Это совершенно несправедливо. Мы можем рассмотреть возможность онлайн-голосования. Это возможно, но тогда парламенту придется искать и находить решение", — сказал Зеленский.

Еще одна проблема, которая возникнет во время выборов, — это раскол общества, напомнил глава государства, проведя аналогию с недавними выборами в Германии, когда победила правая партия AdF ("Альтернатива для Германии"). По мнению Зеленского, в таком случае речь идет о "расколе общества во время войны" и "вызове для государства".

"Выборы в Украине возможны, например, когда война закончится. Я сказал американцам: вы можете достичь соглашения с россиянами, договориться о перемирии, когда у людей будет тепло, электричество и вода. И в течение этого времени мы также можем провести выборы, если вы все в США хотите меня заменить", — подчеркнул он.

Выборы в Украине — возможно ли провести во время войны

Отметим, что после того, как Дональд Трамп стал президентом США, Белый дом несколько раз требовал от Зеленского провести президентские выборы. При этом Вашингтону не раз объясняли, что в соответствии с Конституцией Украины президентские выборы невозможны в условиях военного положения и во время войны. В ответ Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов".

Напоминаем, что в октябре Владимир Зеленский ответил на новые обвинения Трампа в отношении выборов в Украине и рассказал, сколько на самом деле требуется времени для проведения голосования.