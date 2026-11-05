"Питання справедливості": Зеленський допустив проведення онлайн-виборів під час війни (відео)

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання про можливість проведення виборів в Україні під час війни. Проблема пов'язана з безпекою голосування та з мільйонами українців за кордоном, в окопах й в окупації. Зеленський допустив, що можна створити процедуру онлайн-голосування. Яка позиція глави держави щодо алгоритму проведення виборів в умовах війни?

Зеленський дав інтерв'ю німецькому медіа ZDF Magazin Royal, у якому говорив про виклики війни та, серед іншого, про проведення виборів, яких вимагають президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін. Президент пояснив, що в наявних умовах неможливо технічно організувати голосування українців, які перебувають у різних умовах. При цьому він допустив, що може відбути онлайн-голосування.

Вибори в Україні — Зеленський про онлайн-голосування див. 9:45

Ведучий поцікавився у Зеленського, у чому проблеми провести вибори в Україні під час війни. У відповідь президент пояснив, що ідеться про незалежне та безпечне голосування, а це не можливо для українців на окупованих територіях чи для бійців на фронті.

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"Дозволяти солдатам голосувати без їхньої присутності на голосуванні — несправедливо. Це абсолютно несправедливо. Ми можемо розглянути можливість онлайн-голосування. Це можливо, але тоді парламенту доведеться шукати та знаходити рішення", — сказав Зеленський.

Ще одна проблема, яка виникне під час виборів, — це розділення суспільства, нагадав глава держави, провівши аналогію з недавнім головуванням у Німеччині, коли виграла права партія AdF ("Альтернатива для Німеччини"). На думку Зеленського, у такому випадку ідеться про "розкол суспільства під час війни" та "виклик для держави".

"Вибори в Україні можливі, наприклад, коли війна закінчиться. Я сказав американцям: ви можете досягти угоди з росіянами, домовитись про перемир'я, коли в людей буде тепло, електрика та вода. І протягом цього часу ми також можемо провести вибори, якщо ви всі в США хочете мене замінити", — наголосив він.

Вибори в Україні — чи можливо провести під час війни

Зазначимо, після того, як Дональд Трамп став президентом США, Білий дім кілька разів вимагав у Зеленського провести вибори президента. При цьому Вашингтону не раз пояснювали, що відповідно до Конституції України, вибори президента не можливі в умовах воєнного стану та під час війни. У відповідь Трамп називав Зеленського "диктатором без виборів."

Нагадуємо, у жовтні Володимир Зеленський відповів на нові закиди Трампа щодо виборів в Україні та про те, скільки насправді потрібно часу для проведення голосування.