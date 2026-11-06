Почему приостановились поставки оружия из США: что показывают отчеты Конгресса о помощи

Шестнадцать миллиардов долларов помощи, предусмотренные предварительными договоренностями, Соединенные Штаты Украине так и не предоставили. Об этом заявил Владимир Зеленский в Мадриде, добавив, что после выборов шансы получить новый пакет помощи от Вашингтона могут возрасти.

Американская помощь в размере 16 миллиардов долларов, предусмотренная в предыдущих договоренностях, была приостановлена и не дошла до Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью "ТСН" в кулуарах Иберо-американского саммита в Мадриде.

Отвечая на вопрос, может ли в Конгрессе США после выборов появиться новый пакет помощи, он отметил, что над этим придется поработать.

"И нравится это кому-то или нет, при всем уважении ко всем, у Украины нет другого выхода, кроме как укреплять себя. По крайней мере, пока продолжается война. Безусловно, нужно поднимать вопрос о том, что из прежних договоренностей и решений 16 миллиардов были приостановлены, а 16 миллиардов не были предоставлены", — сказал Зеленский.

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По его словам, Киеву необходимо двигаться в направлении "новой политической инфраструктуры" в Соединенных Штатах.

"Действовать нужно быстро. Объединять ту двухпартийную поддержку, которая у нас есть. Понимая перераспределение сил, нужно правильно выстроить диалог. Сейчас у нас могут возрасти шансы на получение дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки", — добавил президент.

О какой программе может идти речь

Журналист Роман Шрайк в своем Telegram-канале высказал предположение, что президент имеет в виду приостановку поставок в рамках программы USAI. Сам он оговаривается, что это его интерпретация слов Зеленского. Во времена Джо Байдена действовали две основные программы: PDA, то есть отгрузка с имеющихся складов Пентагона, на которую Конгресс выделил 33,3 млрд долларов, и USAI — закупка оружия напрямую у производителей на сумму 33,5 млрд.

Вторая схема значительно более длительная: оружие нужно заказать через тендер, заключить контракт на производство, оплатить его и только потом, когда изделие готово, отправить в Украину. Именно в посылках USAI, отмечает журналист, в основном находились боеприпасы — снаряды и ракеты для Patriot, NASAMS и HIMARS.

Что показывают отчеты для Конгресса

Подтверждение словам президента Шрайк нашел в отчетах генерального инспектора Пентагона, который контролирует помощь Украине. По состоянию на март 2026 года в рамках программы USAI в Украину было доставлено оружия на сумму 19,2 млрд долларов из 33,5 млрд. В августовском отчете речь идет уже о 57% от той же суммы — то есть о тех же 19,2 млрд. Получается, что в течение полугода новых поставок по этой программе фактически не было.

Что показывают отчеты Конгресса

В то же время журналист обращает внимание на расхождение в цифрах: разница между 33,5 и 19,2 млрд дает остаток в 14,3 млрд долларов, а не 16, о которых говорит Зеленский. Еще по одному миллиарду, по его данным, не успели провести тендер и разместить заказ до истечения крайнего срока.

Что показывают отчеты Конгресса

Официальной реакции Пентагона или Белого дома на эти заявления пока нет, а сам Зеленский не называл программу, о которой идет речь.

Что показывают отчеты Конгресса

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности проведения выборов в Украине во время войны. Сложность, по его словам, связана как с безопасностью голосования, так и с миллионами украинцев за рубежом, в окопах и в оккупированных территориях. Президент предположил, что решением может стать процедура онлайн-голосования.

Также сообщалось, что Зеленский требует от руководства "Киевводоканала" работать больше и быстрее, а если это не поможет — сменить руководство. Глава государства также обратил внимание на перекрытие дороги в Киеве и назвал это сигналом о проблемах.