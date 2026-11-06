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Політика

Чому зупинилися поставки зброї зі США: що показують звіти Конгресу про допомогу

Допомога від США не надійшла
Зеленський про зупинені 16 мільярдів доларів від США | Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Шістнадцять мільярдів доларів допомоги, передбачені попередніми домовленостями, Сполучені Штати Україні так і не надали. Про це заявив Володимир Зеленський у Мадриді, додавши, що після виборів шанси отримати новий пакет від Вашингтона можуть зрости.

Американська допомога у 16 мільярдів доларів, що була закладена в попередні домовленості, була зупинена й до України не дійшла. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю "ТСН" на полях Іберо-американського саміту в Мадриді.

Відповідаючи на запитання, чи може в Конгресі США після виборів з'явитися новий пакет допомоги, він зауважив, що над цим доведеться працювати.

"І подобається комусь чи не подобається, за всієї поваги до всіх, в України немає іншого виходу, аніж посилювати себе. Допоки триває війна – щонайменше. Безумовно, треба порушувати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені й 16 мільярдів було не надано", – сказав Зеленський.

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Рухатися, за його словами, Києву потрібно до "нової політичної інфраструктури" у Сполучених Штатах.

"Рухатись треба швидко. Об'єднувати ту двопартійну підтримку, яка в нас є. Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Зараз у нас можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки", – додав президент.

Про яку програму може йтися

Журналіст Роман Шрайк у своєму телеграм-каналі припустив, що президент має на увазі зупинку поставок за програмою USAI. Сам він застерігає, що це його тлумачення слів Зеленського. За часів Джо Байдена діяли дві основні програми: PDA, тобто відвантаження з наявних складів Пентагону, на які Конгрес дав дозвіл на 33,3 млрд доларів, і USAI – замовлення зброї безпосередньо у виробників на 33,5 млрд.

Друга схема значно довша: зброю потрібно замовити через тендер, укласти контракт на виробництво, оплатити його й лише потім, коли виріб готовий, відправити в Україну. Саме в пакетах USAI, зазначає журналіст, здебільшого були боєприпаси – снаряди та ракети для Patriot, NASAMS і HIMARS.

Що показують звіти для Конгресу

Підтвердження словам президента Шрайк знайшов у звітах генерального інспектора Пентагону, який контролює допомогу Україні. Станом на березень 2026 року за програмою USAI до України доставили зброї на 19,2 млрд доларів із 33,5 млрд. У серпневому звіті йдеться вже про 57% від тієї самої суми – тобто ті самі 19,2 млрд. Виходить, що протягом пів року нових поставок за цією програмою фактично не було.

Що покаують звіти конгресу
Що покаують звіти конгресу

Водночас журналіст звертає увагу на розбіжність у цифрах: різниця між 33,5 і 19,2 млрд дає залишок у 14,3 млрд доларів, а не 16, про які говорить Зеленський. Ще щодо одного мільярда, за його даними, не встигли провести тендер і розмістити замовлення до граничного терміну.

Що покаують звіти конгресу
Що покаують звіти конгресу

Офіційної реакції Пентагону чи Білого дому на ці твердження поки немає, а сам Зеленський програму, про яку йдеться, не називав.

Що покаують звіти конгресу
Що покаують звіти конгресу

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відповів на запитання про можливість проведення виборів в Україні під час війни. Складність, за його словами, пов'язана і з безпекою голосування, і з мільйонами українців за кордоном, в окопах та в окупації. Президент припустив, що вихід може дати процедура онлайн-голосування.

Також повідомлялося, що Зеленський вимагає від менеджменту "Київводоканалу" працювати більше й швидше, а якщо це не спрацює – змінювати керівництво. Глава держави також звернув увагу на перекриття дороги в Києві й назвав це сигналом про проблеми.