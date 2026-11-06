Чому зупинилися поставки зброї зі США: що показують звіти Конгресу про допомогу

Шістнадцять мільярдів доларів допомоги, передбачені попередніми домовленостями, Сполучені Штати Україні так і не надали. Про це заявив Володимир Зеленський у Мадриді, додавши, що після виборів шанси отримати новий пакет від Вашингтона можуть зрости.

Американська допомога у 16 мільярдів доларів, що була закладена в попередні домовленості, була зупинена й до України не дійшла. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю "ТСН" на полях Іберо-американського саміту в Мадриді.

Відповідаючи на запитання, чи може в Конгресі США після виборів з'явитися новий пакет допомоги, він зауважив, що над цим доведеться працювати.

"І подобається комусь чи не подобається, за всієї поваги до всіх, в України немає іншого виходу, аніж посилювати себе. Допоки триває війна – щонайменше. Безумовно, треба порушувати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені й 16 мільярдів було не надано", – сказав Зеленський.

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Рухатися, за його словами, Києву потрібно до "нової політичної інфраструктури" у Сполучених Штатах.

"Рухатись треба швидко. Об'єднувати ту двопартійну підтримку, яка в нас є. Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Зараз у нас можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки", – додав президент.

Про яку програму може йтися

Журналіст Роман Шрайк у своєму телеграм-каналі припустив, що президент має на увазі зупинку поставок за програмою USAI. Сам він застерігає, що це його тлумачення слів Зеленського. За часів Джо Байдена діяли дві основні програми: PDA, тобто відвантаження з наявних складів Пентагону, на які Конгрес дав дозвіл на 33,3 млрд доларів, і USAI – замовлення зброї безпосередньо у виробників на 33,5 млрд.

Друга схема значно довша: зброю потрібно замовити через тендер, укласти контракт на виробництво, оплатити його й лише потім, коли виріб готовий, відправити в Україну. Саме в пакетах USAI, зазначає журналіст, здебільшого були боєприпаси – снаряди та ракети для Patriot, NASAMS і HIMARS.

Що показують звіти для Конгресу

Підтвердження словам президента Шрайк знайшов у звітах генерального інспектора Пентагону, який контролює допомогу Україні. Станом на березень 2026 року за програмою USAI до України доставили зброї на 19,2 млрд доларів із 33,5 млрд. У серпневому звіті йдеться вже про 57% від тієї самої суми – тобто ті самі 19,2 млрд. Виходить, що протягом пів року нових поставок за цією програмою фактично не було.

Що покаують звіти конгресу

Водночас журналіст звертає увагу на розбіжність у цифрах: різниця між 33,5 і 19,2 млрд дає залишок у 14,3 млрд доларів, а не 16, про які говорить Зеленський. Ще щодо одного мільярда, за його даними, не встигли провести тендер і розмістити замовлення до граничного терміну.

Що покаують звіти конгресу

Офіційної реакції Пентагону чи Білого дому на ці твердження поки немає, а сам Зеленський програму, про яку йдеться, не називав.

Що покаують звіти конгресу

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відповів на запитання про можливість проведення виборів в Україні під час війни. Складність, за його словами, пов'язана і з безпекою голосування, і з мільйонами українців за кордоном, в окопах та в окупації. Президент припустив, що вихід може дати процедура онлайн-голосування.

Також повідомлялося, що Зеленський вимагає від менеджменту "Київводоканалу" працювати більше й швидше, а якщо це не спрацює – змінювати керівництво. Глава держави також звернув увагу на перекриття дороги в Києві й назвав це сигналом про проблеми.