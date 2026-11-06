Переговоры с участием РФ и гарантии безопасности для всех: Кушнер объявил детали встречи в Абу-Даби

США обсудили в Брюсселе с Киевом, НАТО и европейскими партнерами гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил Джаред Кушнер, который вспомнил об первых с февраля трехсторонних переговоров с участием Украины и России. Они состоятся на следующей неделе в Абу-Даби.

Переговоры в Брюсселе США посвятили двум взаимосвязанным темам, и первой из них стали именно гарантии безопасности для Украины наряду с европейской безопасностью. Консультации американская сторона провела с Киевом, НАТО и европейскими партнерами, а об их содержании в двух публикациях в социальной сети X написал зять президента Дональда Трампа и специальный посланник США по вопросам мирных миссий Джаред Кушнер.

Цель Вашингтона, по его словам, — выработать практические и взаимно согласованные механизмы, которые учитывали бы опасения всех сторон в сфере безопасности и снижали бы риск новых конфликтов. Среди них Кушнер перечислил пять направлений: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, большая прозрачность военной деятельности, взаимные шаги по снижению риска эскалации и долгосрочная система европейской безопасности и стабильности.

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Любые договоренности, подчеркнул Кушнер, должны в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность и самостоятельность в принятии решений каждого государства.

"Каждая страна сохранит полномочия в отношении собственной безопасности и союзов, и ни одна страна не должна иметь права вето на суверенный выбор другой", — написал он.

НАТО, по его словам, останется основой коллективной обороны Европы, а сама инициатива будет опираться на существующие институты и обязательства. Вашингтон продолжит консультации в формате Shell Bay – с Украиной, НАТО, Евросоюзом и европейскими партнерами, расширяя круг участников. Россию, по словам Кушнера, привлекут в рамках мирных переговоров.

"Более 30 лет Европа и Россия пытались создать устойчивую систему безопасности. Десятилетия взаимного недоверия, противоречивые интересы в сфере безопасности и разрушительные последствия этой войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для прочного мира", — отметил Кушнер.

В Абу-Даби 10–11 ноября США проведут трехсторонние мирные переговоры с участием Украины и России. Вашингтон уже работает с обеими сторонами над серьезными предложениями, чтобы сделать переговоры максимально содержательными. Параллельно американская сторона будет консультироваться с европейскими союзниками, а в случае прогресса рассчитывает перейти к более широкому многостороннему формату с непосредственным участием европейских стран.

Окончательные параметры новой системы безопасности, добавил Кушнер, пока не определены и продолжают обсуждаться.

Ранее сообщалось, что контракт с правительством США о доступе Украины к спутниковой сети Starshield истекает в 2027 году, а Киев хочет как можно скорее начать переговоры о его продлении. Как сообщает Reuters, об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник. По словам дипломата, Киев до сих пор не получил объяснений относительно ограничения услуг Starshield, введенных в прошлом месяце, поэтому Украине необходима ясность относительно возможности продлить соглашение.

Также сообщалось, что контроль над обеими палатами Конгресса дает демократам право решать, что и когда выносить на голосование. Reuters называет пять направлений, в которых это изменит внешнюю политику США, и одним из приоритетов партии считается именно помощь Украине. Победа на промежуточных выборах принесла демократам Сенат и Палату представителей, а вместе с ними — значительную долю власти в Вашингтоне после двух лет республиканского большинства. Во время кампании они доказывали, что республиканцы передали администрации Дональда Трампа конституционные полномочия Конгресса в отношении войны и расходов, и теперь намерены их вернуть.