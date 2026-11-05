Контракт України зі Starshield спливає в середині 2027 року: Київ хоче почати переговори

Контракт із урядом США про доступ України до супутникової мережі Starshield спливає у 2027 році. Київ прагне якнайшвидше розпочати переговори про його продовження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова тимчасового повіреного у справах посольства України у Вашингтоні Дениса Сеника. За словами дипломата, Київ досі не отримав пояснень щодо обмеження послуг Starshield минулого місяця. Він також наголосив, що Україні потрібна ясність щодо можливості продовжити контракт.

"Термін дії контракту для Starshield спливає наступного року. І ми розуміємо, що для переговорів щодо нового потрібен час. Зараз саме той час", — сказав Сеник.

Точного місяця завершення контракту він не назвав, зазначивши лише, що це станеться в середині наступного року.

Тим часом комітет Сенату США з міжнародних відносин направив Ілону Маску вимогу зберегти документи через випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield в Україні. Окрім нього, запити отримали банки, порти та приватні структури, причетні до угод щодо постачання російського дизельного пального.

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Нагадаємо, 14 жовтня SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink, які поширюються й на "військовий пакет" послуг Starshield. На різних засобах і в різних підрозділах зв'язок міг зникати, коли літальні апарати рухалися зі швидкістю від 72 до приблизно 161 км/год. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна просить зняти обмеження.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмеження зняли й що термінали Starshild працюють на швидкостях руху понад 400 км/год.