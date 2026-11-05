"Не ховай документи, Ілоне": демократи готують перевірки Маска після уповільнення Starshield в Україні

Комітет Сенату США з міжнародних відносин направив Ілону Маску вимогу зберегти документи через випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield в Україні.

За інформацією CNN, комітет надіслав офіційні вимоги щодо збереження документів приватним компаніям і представникам адміністрації. За словами помічника демократів у Сенаті, лист Маску направили саме у зв'язку з випадками уповільнення Starshield на території України. Окрім нього, запити отримали банки, порти та приватні структури, причетні до угод щодо постачання російського дизельного пального.

У сенатському комітеті наголошують, що надсилання таких вимог є стандартною процедурою. Вона передбачає збереження доказової бази щодо суб'єктів, яких підозрюють у порушенні законодавства або залученні до сумнівної діяльності.

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Що готують демократи після виборів

CNN зазначає, що в січні контроль над Конгресом перейде до Демократичної партії. Очікується, що комітет із міжнародних відносин очолить сенатор Кріс Кунс. Після цього опозиція планує розгорнути активний нагляд і перевірку рішень адміністрації президента Дональда Трампа за останні два роки.

Що сталося зі Starlink і Starshield в Україні

Вночі 14 жовтня SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink, які поширюються й на "військовий пакет" послуг Starshield. На різних засобах і в різних підрозділах зв'язок міг зникати, коли літальні апарати рухалися зі швидкістю від 72 до приблизно 161 км/год. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна просить зняти обмеження. Маск написав, що ліміти швидкості для Starshield залежать не від його компанії, а від уряду США.

Пентагон отримав запит від дев'яти членів Конгресу, які вимагали почати розслідувати обмеження Starlink в Україні, але отримали відмову. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмеження зняли й що термінали Starshild працюють на швидкостях руху понад 400 км/год.

Нагадуємо, у жовтня медіа повідомили про одну з перших спроб України позбутись залежності від терміналів Starlink.

А ведучий Fox News висловив власну версію щодо причин відключення Starlink: нагадав про попередні шкідливі дії Ілона Маска.