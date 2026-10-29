Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink та Starshield в Україні: які причини

Пентагон отримав запит від дев'яти членів Конгресу, які вимагали почати розслідувати обмеження Starlink в Україні, але отримали відмову, повідомили медіа. Головний наглядовий орган відомства заявив, що це питання краще спрямувати у підрозділ армії США, а центральний офіс цим не займатиметься. Яка позиція Пентагону та сенаторів щодо ситуації зі Starlink та Starshield та як вони ставляться до причетності власника SpaceX Ілона Маска?

Відповідь на двопартійний запит сенаторів, стурбованих обмеженнями на Starlink та погіршенням боєздатності ЗСУ, надійшов у вівторок 27 жовтня, ідеться у матеріалі агентства The Associated Press. Журналісти на власні очі бачили документ, у якому Пентагон запропонував звернутись щодо розслідування до Військово-Повітряних сил США. Конгресмени заявили, що таким чином Білий дім показав небажання займатись діями Ілона Маска та його компанії SpaceX — підрядника, який надає армії США унікальні послуги космічного зв'язку.

Отримавши відповідь Пентагону, американські політики занепокоїлись, оскільки побачили небажання урядовців протидіями впливу Маска. Неназвані сенатори пояснили, що відомство має усі повноваження для розслідування, і тому ідеться про непряму "відмову розслідувати діяльність Маска та Starlink".

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"Навіть незалежний генеральний інспектор Пентагону не бажає протистояти впливу, який керівник SpaceX Ілон Маск має на військовий зв'язок", — наголошується у матеріалі.

AP зауважило, що адміністрація Білого дому та Маск надавали суперечливі версії щодо причин обмеження Starlink. Зокрема, власник SpaceX говорив, що нічого не робив з терміналами в Україні, далі — що Starshield займається Пентагон, потім — що Україна використовувала цивільні Starlink у бойових діях, і нарешті — що були обмеження, бо SpaceX рятувало супутник, який у космосі надає розвіддані для ЗСУ. Конгрес хотів з'ясувати істину, провести облік та перевірку, щоб таких ситуацій не виникало у майбутньому. Роботу терміналів SpaceX назвали "критичною важливою" та нагадали, що через самовільні дії Маска Пентагон наполіг на створенні військового варіанту Starshield.

"Відсутність відповідей викликає питання щодо рівня влади, яку Маск, союзник президента Дональда Трампа, має над критично важливою системою зв'язку", — написало медіа з посиланням на джерела в Капітолії.

Офіційна речниця Пентагону пояснила, що у відомстві розглянули запит та вирішили, що це питання рівня департаменту, а не центрального офісу. Крім того, сенаторам заявили, що як з'являться нові факти, то готові переглянути своє рішення.

Обмеження на Starlink — деталі

Зазначимо, Фокус писав про обмеження терміналів Starlink в Україні: ішлося про проблеми з військовою версією терміналів Starshield, які використовуються у мідлстрайках та на дронах-перехоплювачах реактивних "Шахедів". Термінали припиняли роботу при швидкості руху понад 160 км/год, і це почалось 14 жовтня після укладання угоди про дизель між США та РФ й після відмови України спиняти удари по НПЗ РФ. Через 10 днів, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмеження зняли й що термінали Starshild працюють на швидкостях руху понад 400 км/год.

Нагадуємо, у жовтня медіа повідомили про одну з перших спроб України позбутись залежності від терміналів Starlink.