Пентагон отказался расследовать ограничения Starlink и Starshield в Украине: в чем причины

Пентагон получил запрос от девяти членов Конгресса, которые требовали начать расследование ограничений Starlink в Украине, но получили отказ, сообщили СМИ. Главный надзорный орган ведомства заявил, что этот вопрос лучше направить в подразделение армии США, а центральный офис этим заниматься не будет. Какова позиция Пентагона и сенаторов по поводу ситуации со Starlink и Starshield и как они относятся к причастности владельца SpaceX Илона Маска?

Ответ на двухпартийный запрос сенаторов, обеспокоенных ограничениями в отношении Starlink и снижением боеспособности ВСУ, поступил во вторник, 27 октября, говорится в материале агентства The Associated Press. Журналисты собственными глазами видели документ, в котором Пентагон предложил обратиться с просьбой о расследовании к Военно-воздушным силам США. Конгрессмены заявили, что таким образом Белый дом продемонстрировал нежелание заниматься действиями Илона Маска и его компании SpaceX — подрядчика, предоставляющего армии США уникальные услуги космической связи.

Получив ответ от Пентагона, американские политики забеспокоились, поскольку усмотрели нежелание правительственных чиновников противодействовать влиянию Маска. Неназванные сенаторы пояснили, что ведомство обладает всеми полномочиями для проведения расследования, и поэтому речь идет о косвенном "отказе расследовать деятельность Маска и Starlink".

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"Даже независимый генеральный инспектор Пентагона не хочет противостоять влиянию, которое глава SpaceX Илон Маск оказывает на военную связь", — отмечается в материале.

AP отметило, что администрация Белого дома и Маск давали противоречивые версии относительно причин ограничения работы Starlink. В частности, владелец SpaceX говорил, что ничего не делал с терминалами в Украине, затем — что Starshield находится в ведении Пентагона, потом — что Украина использовала гражданские терминалы Starlink в боевых действиях, и, наконец, — что ограничения были введены, поскольку SpaceX спасала спутник, который в космосе предоставляет разведданные для ВСУ. Конгресс хотел выяснить правду, провести учет и проверку, чтобы подобные ситуации не возникали в будущем. Работу терминалов SpaceX назвали "критически важной" и напомнили, что из-за самовольных действий Маска Пентагон настоял на создании военного варианта Starshield.

"Отсутствие ответов вызывает вопросы относительно того, насколько большую власть Маск, союзник президента Дональда Трампа, имеет над критически важной системой связи", — написало СМИ со ссылкой на источники в Капитолии.

Официальный представитель Пентагона пояснила, что в ведомстве рассмотрели запрос и пришли к выводу, что этот вопрос относится к компетенции департамента, а не центрального офиса. Кроме того, сенаторам заявили, что, если появятся новые факты, они готовы пересмотреть своё решение.

Ограничения в Starlink — подробности

Отметим, что Фокус писал об ограничениях, наложенных на терминалы Starlink в Украине: речь шла о проблемах с военной версией терминалов Starshield, которые используются в мидлстрайках и на дронах-перехватчиках реактивных "Шахедов". Терминалы прекращали работу при скорости движения свыше 160 км/ч, и это началось 14 октября после заключения соглашения о дизельном топливе между США и РФ и после отказа Украины прекратить удары по НПЗ РФ. Через 10 дней, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения сняты и что терминалы Starshield работают при скорости движения свыше 400 км/ч.

Напоминаем, что в октябре СМИ сообщили об одной из первых попыток Украины избавиться от зависимости от терминалов Starlink.