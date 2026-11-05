"Не прячь документы, Илон": демократы готовят проверки в отношении Маска после замедления работы Starshield в Украине

Комитет Сената США по международным отношениям направил Илону Маску требование сохранить документы в связи со случаями замедления работы спутниковой системы Starshield в Украине.

По информации CNN, комитет направил официальные запросы о сохранении документов частным компаниям и представителям администрации. По словам помощника демократов в Сенате, письмо Маску было направлено именно в связи со случаями замедления работы Starshield на территории Украины. Помимо него, запросы получили банки, порты и частные структуры, причастные к сделкам по поставкам российского дизельного топлива.

В сенатском комитете отмечают, что направление таких требований является стандартной процедурой. Она предусматривает сохранение доказательной базы в отношении субъектов, подозреваемых в нарушении законодательства или причастности к сомнительной деятельности.

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Что готовят демократы после выборов

CNN отмечает, что в январе контроль над Конгрессом перейдет к Демократической партии. Ожидается, что комитет по международным отношениям возглавит сенатор Крис Кунс. После этого оппозиция планирует развернуть активный надзор и проверку решений администрации президента Дональда Трампа за последние два года.

Что произошло со Starlink и Starshield в Украине

Ночью 14 октября компания SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, которые распространяются и на "военный пакет" услуг Starshield. На различных транспортных средствах и в разных подразделениях связь могла пропадать, когда летательные аппараты двигались со скоростью от 72 до примерно 161 км/ч. В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что Украина просит снять ограничения. Маск написал, что ограничения скорости для Starshield зависят не от его компании, а от правительства США.

Пентагон получил запрос от девяти членов Конгресса, которые требовали начать расследование ограничений Starlink в Украине, но получили отказ. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения сняты и что терминалы Starshild работают при скорости движения свыше 400 км/ч.

Напоминаем, что в октябре СМИ сообщили об одной из первых попыток Украины избавиться от зависимости от терминалов Starlink.

А ведущий Fox News высказал свою версию причин отключения Starlink: напомнил о предыдущих вредоносных действиях Илона Маска.