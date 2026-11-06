Переговори за участю РФ та гарантії безпеки для всіх: Кушнер оголосив деталі зустрічі в Абу-Дабі

Гарантії безпеки для України США обговорили в Брюсселі з Києвом, НАТО та європейськими партнерами. Про це повідомив Джаред Кушнер, який нагадав про перші з лютого тристоронні переговори з участю України та Росії. Вони відбудуться наступного тижня в Абу-Дабі.

Переговори в Брюсселі США присвятили двом пов'язаним між собою темам, і першою з них стали саме гарантії безпеки для України поряд із європейською безпекою. Консультації американська сторона провела з Києвом, НАТО та європейськими партнерами, а про їхній зміст у двох публікаціях у соцмережі Х написав зять президента Дональда Трампа та Спеціальний посланник США з питань Мирних Місій Джаред Кушнер.

Мета Вашингтона, за його словами – вибудувати практичні та взаємно узгоджені механізми, які враховували б безпекові занепокоєння всіх сторін і зменшували ризик нових конфліктів. Серед них Кушнер перелічив п'ять напрямів: постійні консультації з питань безпеки, надійні канали зв'язку в кризових ситуаціях, більша прозорість військової діяльності, взаємні кроки для зниження ризику ескалації та довготривала система європейської безпеки й стабільності.

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Будь-які домовленості, наголосив Кушнер, мають повністю шанувати суверенітет, територіальну цілісність і самостійність у рішеннях кожної держави.

"Кожна країна збереже повноваження щодо власної безпеки та союзів, і жодна країна не мала б права вето на суверенний вибір іншої", – написав він.

НАТО, за його словами, залишиться основою колективної оборони Європи, а сама ініціатива спиратиметься на наявні інституції та зобов'язання. Консультації Вашингтон продовжить у форматі Shell Bay – з Україною, НАТО, Євросоюзом і європейськими партнерами, розширюючи коло учасників. Росію, за словами Кушнера, залучать у межах мирних переговорів.

"Понад 30 років Європа та Росія намагалися створити стійку систему безпеки. Десятиліття взаємної недовіри, суперечливі безпекові інтереси та руйнівні наслідки цієї війни роблять завдання надзвичайно складним, але таким, що є необхідним для тривалого миру", – зазначив Кушнер.

В Абу-Дабі 10-11 листопада США проведуть тристоронні мирні переговори з участю України та Росії. Вашингтон уже працює з обома сторонами над серйозними пропозиціями, щоб зробити розмову максимально предметною. Паралельно американська сторона радитиметься з європейськими союзниками, а в разі прогресу розраховує перейти до ширшого багатостороннього формату з безпосередньою участю європейських країн.

Остаточні параметри нової системи безпеки, додав Кушнер, поки не визначені й продовжують обговорюватися.

Раніше повідомлялося, що контракт із урядом США про доступ України до супутникової мережі Starshield спливає у 2027 році, а Київ хоче якнайшвидше розпочати переговори про його продовження. Як повідомляє Reuters, про це сказав тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сеник. Пояснень щодо обмеження послуг Starshield минулого місяця Київ, за словами дипломата, досі не отримав, тож Україні потрібна ясність щодо можливості продовжити угоду.

Також повідомлялося, що контроль над обома палатами Конгресу дає демократам право вирішувати, що і коли ставити на голосування. Reuters називає п'ять напрямів, де це змінить зовнішню політику США, і одним із пріоритетів у партії вважають саме допомогу Україні. Перемога на проміжних виборах принесла демократам Сенат і Палату представників, а разом із ними – важливу частку влади у Вашингтоні після двох років республіканської більшості. Під час кампанії вони доводили, що республіканці віддали адміністрації Дональда Трампа конституційні повноваження Конгресу щодо війни та видатків, і тепер мають намір їх повернути.