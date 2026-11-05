Мелания Трамп провела прием в Белом доме: подробности встречи с Лубинцем и Лантратовой (видео)

5 ноября в Белом доме состоялся прием по случаю завершения гуманитарной миссии в Олешках. Первая леди США Мелания Трамп встретилась с омбудсменами Украины и РФ и поблагодарила за организацию спасения людей, которые не имели продовольствия, лекарств, воды и не могли выехать в безопасное место. Как прошел прием в Белом доме, какие торжественные подарки получила Мелания Трамп и получил ли Путин послание?

Прием в Белом доме состоялся утром 5 ноября (по вашингтонскому времени): все подробности транслировались на YouTube-канале администрации. Мелания Трамп сказала несколько слов и выразила радость по поводу успешного проведения миссии в Олешках. С украинской стороны присутствовали омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. С российской стороны — омбудсмен Яна Лантратова и помощник Путина Кирилл Дмитриев. Также присутствовали другие должностные лица с обеих сторон.

Миссия в Олешках — прием в Белом доме 5 ноября

Первая леди напомнила о договоренностях по Олешкам, достигнутых при её посредничестве. Выяснилось, что соглашение было подписано 23 октября.

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"Хочу поблагодарить вас — замечательных людей, собравшихся сегодня в Белом доме. В этой войне мы сделали выбор в пользу человечности. Безусловно, жизнь невинных людей должна быть важнее любых разногласий, вызванных войной. Надеюсь, Олешки вдохновят на установление более прочного мира. Любые значимые изменения начинаются с маленькой искры", — сказала Мелания Трамп.

После Первой леди несколько слов сказали Давид Арахамия, Дмитрий Лубинец, Кирилл Дмитриев: Лантратовой слова не давали. Выступающие благодарили Меланию Трамп и отмечали ее роль в гуманитарной миссии в Олешках.

Миссия в Олешках — детали прийома в Белом доме 5 ноября

На фотографиях, появившихся на канале Ukraine context, видно, как делегации встали, когда Мелания Трамп входила в роскошно украшенный зал в Белом доме. При этом делегацию из РФ почему-то разделили: Лантратова сидела рядом не с Дмитриевым, а с Лубинцем, а Дмитриев, в свою очередь, оказался рядом с Арахамией.

Миссия в Олешках — делегации Украины и РФ на приеме в Белом доме 5 ноября Фото: Ukraine context / Telegram

Дмитрий Лубинец вручил Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени — государственный орден Украины, которым награждают женщин за заслуги в государственной, общественной, благотворительной и других сферах деятельности.

Миссия в Олешках — Мелания Трамп, Дмитрий Лубинец и подарок от Украины Фото: The White House

Кирилл Дмитриев также вручил подарок первой леди. Подарок от представителя Путина — рисунок 11-летней девочки Лидии из Олешек, которая написала слова "I LOVE MELANIYA" и нарисовала сердечки.

Миссия в Олешках — Мелания Трамп, Кирилл Дмитриев и подарок от РФ Фото: The White House

Также выяснилось, что Мелания Трамп подготовила кое-что для украинской и российской делегаций. Первая леди США написала письма Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому: их должны передать Арахамия и Дмитриев.

Миссия в Олешках — Мелания Трамп и письма Путину и Зеленскому Фото: The White House

Как провели гуманитарную миссию в Олешках

Отметим, что спасательная операция в Олешках проходила с 27 октября по 1 ноября. До этого волонтеры и активисты сообщили о гуманитарной катастрофе в населенном пункте на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области. Жители Олешек с мая 2026 года не получали продукты питания, лекарства, воду, средства гигиены и другие необходимые вещи. Кроме того, все дороги и поля были заминированы, поэтому люди не могли выбраться в безопасное место или привезти продовольствие.

При поддержке Мелании Трамп Путин согласился на кратковременное локальное перемирие в Олешках: об этом договорились в ходе переговоров 20–21 октября. С украинской стороны спасательной миссией занимался омбудсмен Лубинец, с российской — Лантратова. 27 октября вступил в силу режим тишины, и Лубинец через Беларусь и Крым прибыл в Херсонскую область. После этого колонна грузовиков и автобусов прибыла в Олешки. Далее в автобусы сели люди, желавшие выехать из населенного пункта: точное количество неизвестно, но, вероятно, набралось 11 автобусов для выезда в Украину и 4 — в РФ.

Напоминаем, что российские СМИ во время миссии в Олешках начали снимать репортажи с участием людей, которые жаловались на удары, якобы наносимые украинскими дронами.