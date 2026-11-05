Меланія Трамп провела прийом у Білому домі: деталі зустрічі з Лубінцем та Лантратовою (відео)

5 листопада у Білому домі відбувся прийом з нагоди завершення гуманітарної місії в Олешках. Перша леді США Меланія Трамп зустрілась з омбудсменами України та РФ й подякувала за організацію порятунку людей, які не мали харчів, ліків, води й не могли виїхати у безпечні місце. Як пройшов прийом у Білому домі, які урочисті подарунки отримала Меланія Трамп та чи отримав послання Путін?

Прийом у Білому домі відбувся зранку 5 листопада (за часом Вашингтона): усі деталі транслювались на YouTube-каналі адміністрації. Меланія Трамп сказала кілька слів та пораділа за успішне проведення місії в Олешках. З українського боку були присутні омбудсмен Дмитро Лубінець та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. З російського боку — омбудсменка Яна Лантратова та помічник Путіна Кирило Дмитрієв. Були також інші посадовці з обох сторін.

Місія в Олешках — прийом у Білому домі 5 листопада

Перша леді нагадала про домовленості щодо Олешок, які уклали за її посередництва. З'ясувалось, що угоду підписали 23 жовтня.

"Хочу подякувати вам — чудовим людям, які сьогодні зібралися в Білому домі. У цій війні ми обрали людяність. Безперечно, життя невинних людей має бути важливішим за будь-які розбіжності, спричинені війною. Сподіваюся, Олешки надихнуть на встановлення міцнішого миру. Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри", — сказала Меланія Трамп.

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Після Першої леді кілька слів сказали Давид Арахамія, Дмитро Лубинець, Кирило Дмитрієв: Лантратовій слова не давали. Виступаючі дякували Меланії Трамп та відзначали її роль у гуманітарній місії в Олешках.

Місія в Олешках — деталі прийому у Білому домі 5 листопада

На фото, які з'явились у каналі Ukraine context, бачимо делегації, які піднялись, коли Меланія Трамп заходила до пишно прикрашеної зали у Білому домі. При цьому делегацію з РФ чомусь розділили: Лантратова сиділа поруч не з Дмітрієвим, а біля Лубінця, а Дмітрієв, своєю чергою, опинився біля Арахамії.

Місія в Олешках — делегації України та РФ на прийомі у Білому домі 5 листопада Фото: Ukraine context / Telegram

Дмитро Лубінець вручив Меланії Трамп орден Княгині Ольги І ступеня — державним орденом України, яким відзначають жінок за заслуги в державній, громадській, благодійницькій та в інших сферах діяльності.

Місія в Олешках — Меланія Трамп, Дмитро Лубінець та подарунок України Фото: The White House

Кирило Дмитрієв також вручив подарунок Першій леді. Подарунок представника Путіна — малюнок 11-річної дівчинки Лідії з Олешок, яка написала слова ""I LOVE MELANIYA" та намалювала сердечки.

Місія в Олешках — Меланія Трамп, Кирило Дмітрієв та подарунок РФ Фото: The White House

Також з'ясувалось, що Меланія Трамп також підготувала дещо для української та російської делегацій. Перша леді США написала листи Путіну та президенту України Володимиру Зеленському: їх повинні передати Арахамія та Дмітрієв.

Місія в Олешках — Меланія Трамп та листи Путіну та Зеленському Фото: The White House

Як відбулась рятувальна місія в Олешках

Зазначимо, рятувальна місія в Олешках відбулась з 27 жовтня по 1 листопада. Перед цим волонтери та активісти повідомили про гуманітарну катастрофу у населеному пункті на лівому березі Дніпра на окупованій частині Херсонської області. Жителі Олешок з травня 2026 року не отримували продукти харчування, ліки, воду, засоби гігієни, інші важливі речі. Крім того, усі дороги та поля були заміновані, тому люди не могли вийти у безпечне місце чи привезти харчі.

За підтримки Меланії Трамп Путін погодився на короткочасне локальне перемир'я в Олешках: про це домовились піл час переговорів 20-21 жовтня. З українського боку рятувальною місією займався омбудсмен Лубінець, з російської — Лантратова. 27 жовтня почався режим тиші і Лубінець через Білорусь та Крим прибув на Херсонщину. Після цього колона вантажівок та автобусів приїхали в Олешки. Далі в автобуси сіли люди, які бажали виїхати з населеного пункту: точна кількість невідома, але, ймовірно, набралось 11 автобусів для виїзду в Україну та 4 — у РФ.

Нагадуємо, росЗМІ під час місії в Олешках почали знімати репортажі з людьми, які скаржились на удари начебто українських дронів.