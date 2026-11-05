Меланія Трамп провела прийом у Білому домі: деталі зустрічі з Лубінцем та Лантратовою (відео)
5 листопада у Білому домі відбувся прийом з нагоди завершення гуманітарної місії в Олешках. Перша леді США Меланія Трамп зустрілась з омбудсменами України та РФ й подякувала за організацію порятунку людей, які не мали харчів, ліків, води й не могли виїхати у безпечні місце. Як пройшов прийом у Білому домі, які урочисті подарунки отримала Меланія Трамп та чи отримав послання Путін?
Прийом у Білому домі відбувся зранку 5 листопада (за часом Вашингтона): усі деталі транслювались на YouTube-каналі адміністрації. Меланія Трамп сказала кілька слів та пораділа за успішне проведення місії в Олешках. З українського боку були присутні омбудсмен Дмитро Лубінець та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. З російського боку — омбудсменка Яна Лантратова та помічник Путіна Кирило Дмитрієв. Були також інші посадовці з обох сторін.
Перша леді нагадала про домовленості щодо Олешок, які уклали за її посередництва. З'ясувалось, що угоду підписали 23 жовтня.
"Хочу подякувати вам — чудовим людям, які сьогодні зібралися в Білому домі. У цій війні ми обрали людяність. Безперечно, життя невинних людей має бути важливішим за будь-які розбіжності, спричинені війною. Сподіваюся, Олешки надихнуть на встановлення міцнішого миру. Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри", — сказала Меланія Трамп.
Після Першої леді кілька слів сказали Давид Арахамія, Дмитро Лубинець, Кирило Дмитрієв: Лантратовій слова не давали. Виступаючі дякували Меланії Трамп та відзначали її роль у гуманітарній місії в Олешках.
Місія в Олешках — деталі прийому у Білому домі 5 листопада
На фото, які з'явились у каналі Ukraine context, бачимо делегації, які піднялись, коли Меланія Трамп заходила до пишно прикрашеної зали у Білому домі. При цьому делегацію з РФ чомусь розділили: Лантратова сиділа поруч не з Дмітрієвим, а біля Лубінця, а Дмітрієв, своєю чергою, опинився біля Арахамії.
Дмитро Лубінець вручив Меланії Трамп орден Княгині Ольги І ступеня — державним орденом України, яким відзначають жінок за заслуги в державній, громадській, благодійницькій та в інших сферах діяльності.
Кирило Дмитрієв також вручив подарунок Першій леді. Подарунок представника Путіна — малюнок 11-річної дівчинки Лідії з Олешок, яка написала слова ""I LOVE MELANIYA" та намалювала сердечки.
Також з'ясувалось, що Меланія Трамп також підготувала дещо для української та російської делегацій. Перша леді США написала листи Путіну та президенту України Володимиру Зеленському: їх повинні передати Арахамія та Дмітрієв.
Як відбулась рятувальна місія в Олешках
Зазначимо, рятувальна місія в Олешках відбулась з 27 жовтня по 1 листопада. Перед цим волонтери та активісти повідомили про гуманітарну катастрофу у населеному пункті на лівому березі Дніпра на окупованій частині Херсонської області. Жителі Олешок з травня 2026 року не отримували продукти харчування, ліки, воду, засоби гігієни, інші важливі речі. Крім того, усі дороги та поля були заміновані, тому люди не могли вийти у безпечне місце чи привезти харчі.
За підтримки Меланії Трамп Путін погодився на короткочасне локальне перемир'я в Олешках: про це домовились піл час переговорів 20-21 жовтня. З українського боку рятувальною місією займався омбудсмен Лубінець, з російської — Лантратова. 27 жовтня почався режим тиші і Лубінець через Білорусь та Крим прибув на Херсонщину. Після цього колона вантажівок та автобусів приїхали в Олешки. Далі в автобуси сіли люди, які бажали виїхати з населеного пункту: точна кількість невідома, але, ймовірно, набралось 11 автобусів для виїзду в Україну та 4 — у РФ.
Нагадуємо, росЗМІ під час місії в Олешках почали знімати репортажі з людьми, які скаржились на удари начебто українських дронів.