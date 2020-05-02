Залечь на дно в Найроби. Как украинец переживает карантин в Африке

Путешественника Андрея Ульяненко карантин застал в Африке. Однако украинец решил не покидать Кению и переждать пандемию коронавируса там. Фокус расспросил его о местных жителях, безопасности, отношению к белым мигрантам во время карантина, а также о стоимости билетов на родину

По состоянию на 28 апреля в Африке было зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения Covid-19. Несмотря на то что в целом процент пожилых людей здесь невысокий, у значительной части населения наблюдается ослабленная иммунная система из-за ряда болезней и голода.

После того как государства Африканского континента одно за другим стали вводить у себя карантин, в СМИ появились новости о проявлениях агрессии. В Кении жители одной из деревень забили камнями до смерти своего односельчанина, решив, что он болен. В Момбасе во время разгона нарушителей комендантского часа полиция ранила десятки людей, а в столице страны Найроби был застрелен 13-летний подросток, находившийся после захода солнца на балконе. В то же время местные стали обвинять белых приезжих в том, что это они занесли инфекцию.

Андрей Ульяненко, разработчик программного обеспечения из Харькова, в Кению приехал в декабре прошлого года. Изначально он собирался перезимовать в Африке и весной вернуться в Украину, однако эпидемия коронавируса заставила его подкорректировать планы. Отказавшись от эвакуации в Европу за непомерную сумму, харьковчанин стал свидетелем того, как поменялось отношение к иностранцам в стране и какие меры применяют здешние правоохранительные органы к нарушителям карантина. Свои заметки он выкладывает в "Телеграм", где можно прочитать больше о его путешествих.

“В чем-то Кения прогрессивнее Украины”

Откуда взялась идея поехать в Африку? Ты уже рассказывал в интервью, что выбирал между Кенией и Ганой. Почему именно эти страны?

– Идея поехать в Африку зародилась давно, просто раньше я ее опасался и все время откладывал на потом. Само решение о том, что наконец пора ехать, я принял в Сальвадоре. Это столица черного штата Баия в Бразилии, оттуда пришли самба, капоэйра, богатейшая культура кандомбле [афробразильская религия, в основе которой лежит анимизм]. Прошлой зимой я провел там полтора месяца, это был мой первый продолжительный контакт с черной культурой. В Сальвадоре я понял, что хочу рассмотреть это все детальнее. И в декабре 2019-го приехал в Кению.

Страну я выбирал наугад, ориентируясь в основном на отзывы других путешественников и стоимость авиабилетов. Вторым вариантом была Гана – очень важное для Африки место, один из главных портов работорговли в прошлом, первая независимая страна на континенте, родина панафриканизма. Но в декабре-феврале в Гане очень жарко. Так что я проявил малодушие и полетел для начала в Найроби – столицу Кении. По отзывам, современный и очень интернациональный город, в котором почти всегда +25.

К чему ты готовился в плане культуры, поведения людей и что в итоге тебя удивило?

– Приятно удивило то, что в некоторых своих проявлениях Кения более прогрессивна, чем Украина. Тут запрещены пластиковые пакеты, развиты мобильные платежи, более зрелая политическая система в аспекте децентрализации, много хорошей электронной музыки. Неприятным открытием стало то, что тут и близко нет ничего похожего на афробразильскую уличную культуру, из-за которой я, собственно, и приехал. Никакой живой уличной музыки и фестивалей. Никаких парков и пешеходных маршрутов. В Найроби вообще не принято гулять, ходить пешком, почти нет тротуаров. Здесь повсюду заборы, колючая проволока и решетки. Это очень серый, загазованный город со слабо развитой инфраструктурой.

Что за это время удалось посмотреть? Какие самые яркие впечатления?

– Больше всего мне, конечно же, нравится природа. Вокруг очень красивый ландшафт, зебры, буйволы и жирафы пасутся просто в полях между селами. Даже нет необходимости ехать за этим в национальный парк. Одно из самых ярких, доступных тут впечатлений – ехать по полю на мотоцикле между стадами зебр, например.

В своем “Телеграме” ты писал, что до начала карантина успел съездить в Уганду и Руанду. Они отличаются от Кении? Где тебе показалось комфортнее?

– Весь февраль и половину марта я провел в Руанде и Уганде. Больше всего понравилась Кампала – столица Уганды. Много музыки, концертов, вдоль дорог есть тротуары, уже можно перемещаться пешком. Угандийцы показались гораздо приветливее и беззаботнее кенийцев. В Руанде спокойнее, абсолютно европейская чистота и безопасность. Прекрасное, наверное, место, чтобы провести старость.

Расскажи немного о бытовых моментах. Где ты живешь, что ешь? Может, тебе не хватает каких-то элементарных вещей, к которым ты привык, но которых нет в Кении?

– В Найроби я снимаю квартиру через Airbnb за $400 в месяц, готовлю сам, потому что опасаюсь местной уличной еды. В основном тут едят рис, разнообразные бобы, лепешки из кукурузной муки и жареное мясо. Мясо я стараюсь не есть из соображений безопасности. Вообще соскучился по европейским кофейням. Тут мало мест, где можно было бы просто посидеть какое-то время в тишине и красоте.

«Я не готов платить такую цену за возвращение домой»

Поменялось ли отношение к тебе как к белому человеку за время карантина? Чувствуешь ли ты себя сейчас в опасности?

– С началом карантина местные стали винить иностранцев в том, что это якобы мы привезли сюда коронавирус. В личном общении их поведение не изменилось, с приезжими кенийцы ведут себя с холодной вежливостью. Но сейчас на улицах некоторые что-то могут бурчать тебе вдогонку. Хотя проявлять насилие они, кажется, пока еще не готовы. Мне это все не очень приятно, но не могу сказать, что я чувствую при этом угрозу для своей жизни. Пока что обходилось без конфликтов.

Ты так и не улетел. Почему?

– После внезапного закрытия украинских границ мой обратный рейс отменили за два дня до вылета. Это, конечно, стало неожиданностью для меня. Потом еще дважды была возможность улететь иностранными спецрейсами в Европу и оттуда через Минск как-то добираться в Украину по земле. Такие рейсы стоят около $2500. Весь путь домой с обязательной обсервацией после возвращения занял бы у меня около трех недель. Мне кажется, это слишком высокая цена, я не готов сейчас ее платить, поэтому пока остаюсь тут и стараюсь получать удовольствие от того, что имею.

Как вообще проходит карантин в Кении? Насколько все строго в плане изоляции и ограничений?

– Здесь введен комендантский час, после 19:00 нельзя выходить из дома, на улице предусмотрено обязательное ношение маски. Самые крупные города находятся под полным локдауном, то есть из Найроби сейчас нельзя ни выехать, ни въехать в него. Для меня это главное неудобство, так как из-за этого я не могу ездить в горы. За соблюдением карантина следит полиция, и методы у них достаточно варварские: за нарушения людей просто бьют палками.

Найроби на время карантина стал закрытым городом, выехать из неоо в другие города Киении нельзя

Какая ситуация с медициной?

– На местную сферу здравоохранения в случае чего я не сильно рассчитываю, но пока, к счастью, в больницы обращаться не доводилось. Слышал, что публичная медицина в удручающем состоянии, государственной скорой помощи не существует, все болезни лечит терапевт – в основном антибиотиками. Частная медицина, скорее всего, профессиональней, но она тут очень дорогая. Первичный прием у специалиста стоит около $40–50.