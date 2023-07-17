Сплошная коррозия балок и прогонов: в Минвосстановления оценили состояние мостов в Киеве (фото)

Согласно выводам комиссии, состояние двух мостов через Днепр критическое. При этом тендер для ремонтных работ объявят только через месяц.

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Комиссия Минвосстановления обнаружила трещины и коррозию несущих конструкций и полотна двух мостов в Киеве: моста Метро и моста им. Патона. Общие выводы о состоянии сооружений и рекомендации по их ремонту опубликовала пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Мосты проверила специальная комиссия, которая состояла из представителей нескольких ведомств: Мининфраструктуры, Минобороны, Нацгвардии, СБУ и ГП "ГосдорНИИ". Сергей Деркач, заместитель министра инфраструктуры, пояснил, что киевские мосты — первые на очереди в проверке инфраструктурных объектов, важных с точки зрения обороны Украины. Будут проверять также аналогичные сооружения в других регионах Украины: "Особое внимание уделим внеклассным объектам с большой интенсивностью движения и важными с точки зрения логистики и мобильности населения".

Комиссия осмотрела мост им. Е. Патона и мост Метро и обнаружили следующие проблемы:

коррозия балок и главных элементов прогонов;

поверхность некоторых опор треснула вдоль и в трещинах появились "сталактитные отложения";

Перекрытие моста в Киеве

разрушение структуры бетона;

Опора моста в Киеве

коррозия точек соединений балок и поперечных узлов.

В заметке пресс-службы отмечается, что через два киевских моста за сутки проходят 150 тыс. автомобилей — следовательно, они играют важную роль в экономике столицы. Также указано зачем же проведена инспекция: чтобы составить план дальнейших капитальных ремонтных работ.

Ремонтом моста Патона и Метро будет заниматься Служба восстановления Киевской области, которую в январе создали в КГГА. Соответствующий тендер объявят в августе 2023 года в системе электронных закупок Прозоро.

Мост им. Е. Патона имеет длину 1543 метра и является самым длинным в мире цельносварным мостом. Его строили 14 лет — с 1939 по 1953 гг. (с перерывом на Вторую мировую войну). Начиная с 90-ых годов начали говорить о необходимости реставрации и ремонта моста. В 2018 году его признали неработоспособным и каждый год проверяли состояние.

Мост Метро — сооружение длиной 682 метра, по которому движутся автомобили и поезда метрополитена. Мост начал работать в 1965 году. В 2019 году КГГА приняла решение о ремонте автомобильной части моста: ориентировочная стоимость ремонта — 64,8 млн долл.

Напоминаем, в начале июля на Дарницком мосту в Киеве открыли движение на левобережной развязке. Благодаря этому уменьшилась нагрузка на мост Патона и Южный, заявил основатель компании, которая достраивала сооружение.

Несколько дней назад мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что ситуация с мостами в столице — критическая. Он перечислил проблемные мосты: им. Патона и Метро — аварийные, Северный и Южный — ремонтируются, Дарницкий — все еще не достроен.