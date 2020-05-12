Никого не пугаю, но через неделю можем вернуться к прежнему карантину, – Кличко

Для возвращения к некоторым снятым сейчас ограничениям должна ухудшиться ситуация с заболеваемостью

Через неделю, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, Киев вернется к прежнему карантину. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, в столице в минувшие три дня наблюдались массовые гуляния, украинцы не соблюдают необходимых правил безопасности.

"Сейчас мы уже наблюдаем результаты этих "радостей жизни" – после Пасхи, майских праздников... Многие спрашивают – а зачем был этот карантин. Объясню еще раз: мы его внедрили вовремя и не допустили стремительного распространения вируса", – заявил Кличко.

"Я никого не хочу пугать и не пугаю. Но если у нас за неделю ситуация ухудшится, то другого выхода, кроме как вернуться к ограничениям, у нас, к сожалению, не будет", – говорит столичный глава.

Также Кличко добавил, что если в Киеве будет "инфекционный взрыв", мест в больницах может оказаться слишком мало. "Поэтому я каждый раз ко всем обращаюсь: прекратите пожалуйста, жить в иллюзиях. вирус не отстпил. Опасность реальна", – сказал он.

В то же время, мэр Киева отметил, что в Украине "не умерло столько людей, как в других странах, не легла медицина". И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия – неразумно, мягко говоря", – считает также Кличко.

Как ранее сообщал Фокус:

11 мая в Украине началось ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.