Черновицкая область вводит адаптивный карантин
2020-05-11 21:55:00
Карантин продлен в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения транспорта
В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести в области адаптивный карантин.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.
В области продлили запрет на:
- работу непродовольственных магазинов,
- предоставление стоматологических услуг,
- посещение детских и спортивных площадок,
- пребывание в общественных местах без масок,
- проведение массовых мероприятий.
При этом, комиссия позволила восстановить работу:
- кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос),
- адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов,
- музеев.
Карантин продлен в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области продолжает работу.
Как ранее сообщал Фокус:
- В понедельник, 11 мая, в Украине начинается ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.
- По состоянию на 11 мая, в Украине зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648. За сутки от коронавируса умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек.
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