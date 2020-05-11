Черновицкая область вводит адаптивный карантин

Карантин продлен в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения транспорта

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести в области адаптивный карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

В области продлили запрет на:

работу непродовольственных магазинов,

предоставление стоматологических услуг,

посещение детских и спортивных площадок,

пребывание в общественных местах без масок,

проведение массовых мероприятий.

При этом, комиссия позволила восстановить работу:

кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос),

адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов,

музеев.

Карантин продлен в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области продолжает работу.

Как ранее сообщал Фокус: