Статистика коронавируса в Украине на 11 мая: количество новых случаев меньше 500 в сутки
2020-05-11 10:48:00
За сутки от коронавируса умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек
В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
По его словам, за сутки от коронавируса умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек. В Киеве было обнаружено наибольшее количество новых случаев в Украине – 66, но летальных исходов зафиксировано не было.
В Черновицкой области подтверждено 56 случаев, в Ровенской – 52, во Львовской – 45.
По 5 летальных случаев было зафиксировано в Черновицкой и Ровенской областях. Еще 3 смерти от коронавируса зафиксированы в Харьковской области.
Степанов рассказал, что за сутки было проведено 5157 исследований методом ПЦР. Это меньше, чем в предыдущие дни. Среди 416 человек, у которых обнаружили коронавирус 10 мая – 27 детей и 62 медработника, госпитализированы 132 человека.
Выявленные случаи коронавируса по областям:
- Винницкая область - 553 случая;
- Волынская область - 482 случая;
- Днепропетровская область - 731 случай;
- Донецкая область - 100 случаев;
- Житомирская область - 523 случая;
- Закарпатская область - 730 случаев;
- Запорожская область - 329 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
- Кировоградская область - 420 случаев;
- г. Киев - 1871 случай;
- Киевская область - 1000 случаев;
- Львовская область - 798 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 223 случая;
- Одесская область - 646 случаев;
- Полтавская область - 247 случаев;
- Ровенская область - 978 случаев;
- Сумская область - 154 случая;
- Тернопольская область - 1018 случаев;
- Харьковская область - 595 случаев;
- Херсонская область - 161 случай;
- Хмельницкая область - 178 случаев;
- Черновицкая область - 2324 случая;
- Черкасская область - 342 случая;
- Черниговская область - 77 случаев.
Стоит подчеркнуть, что в последние дни число новых случаев COVID-19 в сутки держалось на уровне более 500. Так, за 9 мая было зафиксировано 522 новых случая, 8 мая - 515, 7 мая - 504.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 11 мая, в мире насчитывается 4,2 млн заболевших коронавирусом, а также 1,5 млн человек, которые выздоровели. В пяти странах насчитывается более 200 тыс. заболевших – США, Испания, Великобритания, Италия и Россия.
- В мире на 10 мая было инфицировано более 4 млн жителей планеты. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в мире умерли 279 321 человек.
- В Украине на 10 мая было зафиксировано 522 новых случаев за сутки. Всего на амбулаторном лечении еще находятся 10 470 пациентов.