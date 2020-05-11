Статистика коронавируса в Украине на 11 мая: количество новых случаев меньше 500 в сутки

За сутки от коронавируса умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек

В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, за сутки от коронавируса умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек. В Киеве было обнаружено наибольшее количество новых случаев в Украине – 66, но летальных исходов зафиксировано не было.

В Черновицкой области подтверждено 56 случаев, в Ровенской – 52, во Львовской – 45.

По 5 летальных случаев было зафиксировано в Черновицкой и Ровенской областях. Еще 3 смерти от коронавируса зафиксированы в Харьковской области.

Степанов рассказал, что за сутки было проведено 5157 исследований методом ПЦР. Это меньше, чем в предыдущие дни. Среди 416 человек, у которых обнаружили коронавирус 10 мая – 27 детей и 62 медработника, госпитализированы 132 человека.

Выявленные случаи коронавируса по областям:

Винницкая область - 553 случая;

Волынская область - 482 случая;

Днепропетровская область - 731 случай;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 523 случая;

Закарпатская область - 730 случаев;

Запорожская область - 329 случаев;

Ивано-Франковская область - 1126 случаев;

Кировоградская область - 420 случаев;

г. Киев - 1871 случай;

Киевская область - 1000 случаев;

Львовская область - 798 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 223 случая;

Одесская область - 646 случаев;

Полтавская область - 247 случаев;

Ровенская область - 978 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 1018 случаев;

Харьковская область - 595 случаев;

Херсонская область - 161 случай;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черновицкая область - 2324 случая;

Черкасская область - 342 случая;

Черниговская область - 77 случаев.

Стоит подчеркнуть, что в последние дни число новых случаев COVID-19 в сутки держалось на уровне более 500. Так, за 9 мая было зафиксировано 522 новых случая, 8 мая - 515, 7 мая - 504.

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