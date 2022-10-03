Киевляне снова должны носить маски: заболеваемость COVID-19 в столице растет, — КМДА

Власти Киева просят горожан соблюдать масочный режим в общественном транспорте, столичных заведениях и школах.

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Власти Киева призывают местных жителей снова носить защитные маски, так как заболеваемость коронавирусной болезнью в украинской столице стремительно растет. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации от 3 октября.

"Городские власти призывают вернуться к ношению масок в публичных местах из-за COVID-19", — говорится в сообщении местных властей.

В КГГА призвали киевлян находиться в респираторах или защитных масках во время поездок в общественном транспорте, нахождения в местах обслуживания посетителей и в учебных заведениях столицы. Также администрация обратилась с просьбой к местным предпринимателям обновить маркировку для соблюдения дистанции в 1,5 м между посетителям.

"Уровень заболеваемости стремительно растет — за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека. К сожалению, 22 человека скончались", — приводят статистику власти Киева.

КГГА напомнила, что наиболее надежной защитой от тяжелого течения COVID-19 остается вакцинация.

Напомним, столичная администрация просила киевлян носить маски в конце августа этого года — причиной тогда также стал скачок заболеваемости COVID-19.

В начале сентября главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин объявил о начале новой волны коронавируса в Украине.