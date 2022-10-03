Кияни знову повинні носити маски: захворюваність COVID-19 у столиці росте, — КМДА

Влада Києва просить містян дотримуватися маскового режиму в громадському транспорті, столичних закладах і школах.

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Влада Києва закликає місцевих жителів знову носити захисні маски, оскільки захворюваність на коронавірусну хворобу в українській столиці стрімко росте. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації від 3 жовтня.

"Міська влада закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19", — йдеться у повідомленні місцевої влади.

У КМДА закликали киян перебувати у респіраторах чи захисних масках під час поїздок у громадському транспорті, перебування у місцях обслуговування відвідувачів і в навчальних закладах столиці. Також адміністрація звернулася з проханням до місцевих підприємців оновити маркування для дотримання дистанції 1,5 м між відвідувачами.

"Рівень захворюваності стрімко зростає — за тиждень, з 26 вересня по 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2 515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 особи. На жаль, 22 людини померли", — наводять статистику влада Києва.

КМДА нагадала, що найбільш надійним захистом від тяжкого перебігу COVID-19 залишається вакцинація.

Нагадаємо, столична адміністрація просила киян носити маски наприкінці серпня цього року — причиною тоді також став стрибок захворюваності на COVID-19.

На початку вересня головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін оголосив про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.