В Украине начинается новая волна COVID-19, — Кузин

В настоящее время в стране увеличивается количество зараженных и госпитализаций. Это осення волна, которая является базовой и продлится до весны, отмечает главный санврач.

В Украине отмечается увеличение количества заболевших COVID-19 и госпитализаций из-за этого. В настоящее время зафиксировано 11,5 тысяч больных коронавирусом, а в больницах находятся более 3 тыс. пациентов. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Укринформ".

По его словам, это осення волна COVID-19, которая является базовой и продлится до весны.

"Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и заболевших. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнет в марте-апреле, а может, и в начале мая", — сказал он.

Кузин отметил, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавируса, он также растет. Ранее в среднем количество госпитализированных в неделю составляло меньше 1 тыс. человек. Однако в настоящее время эта цифра увеличилась до 3,1 тыс. пациентов в неделю.

Кроме того, каждую неделю растет количество тестирований на 10-15%. По данным Минздрава, за прошлую неделю было проведено 56,5 тыс. тестирований, сейчас это цифра составляет 62 тыс. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.

Напомним, 1 сентября Фокус писал, что в Китае закрыли на карантин 21-милионный город Чэнду из-за COVID-19. Таким образом власти хотят сдержать вспышку коронавируса в западный регион страны, который был меньше всего затронут коронавирусом.

24 августа сообщалось, что в Киеве резко увеличилось количество зараженных COVID-19. В столичные больницы чаще начали госпитализировать пациентов с тяжелой формой коронавируса.