"Этот день настал". Минздрав с 11 мая смягчает карантин
2020-05-11 10:28:00
Первый этап смягчения карантинных мер продлится до 22 мая
В понедельник, 11 апреля, в Украине начинается ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.
"Этот день настал, потому что большинство из нас соблюдали правила. Однако это не значит, что мы можем пренебречь мерами безопасности. Ежедневно в Украине обнаруживают около 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы не пополнять эту неутешительную статистику, не забывайте о правилах безопасности", – говорится в сообщении.
Так, в рамках адаптивного карантина в стране заработают парикмахерские, салоны красоты, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Также будет разрешен ряд видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях, а также стоматологии. При этом конкретные условия могут варьироваться от региона к региону в зависимости от распространения коронавируса в каждой конкретной области страны.
Кроме этого, учреждения, возобновляющие работу, должны будут обеспечить температурный скрининг всех работников перед сменой. Запрещается допускать к работе людей с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ. Прием клиентов может осуществляться лишь по предварительной записи с временными промежутками между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 м.
На входе в заведение торговли или сферы услуг должны быть организованы места для дезинфекции рук, клиентов и посетителей можно допускать только в масках или респираторах, сотрудники учреждения работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, а также проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.
Также украинцам разрешат гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 4 мая 2020 года первый этап смягчения карантинных мер продлится до 22 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Британии за шесть нарушений карантина будут платить 6,3 тыс. фунтов штрафа. Это около 209 тыс. грн. На ужесточение штрафов власти пошли из-за того, что все больше британцев выходят в парки и на пляжи.
- Также в итальянском Пьемонте смягчают карантин, где на месяц открывают школы и детские садики. На такой шаг власти пошли из-за того, что итальянцы начинают возвращаться на работу, а оставлять детей с бабушками и дедушками пока нельзя – они входят в группу риска.
- А три европейских страны обсуждают "мини-шенген" – хотят открыть границы для свободного перемещения. Основное условие для этого – стабильная эпидситуация во всех странах.