В итальянском Пьемонте смягчают карантин: на месяц открывают школы и детские садики

На такой шаг власти пошли из-за того, что итальянцы начинают возвращаться на работу, а оставлять детей с бабушками и дедушками пока нельзя – они входят в группу риска

В итальянском регионе Пьемонт с 12 мая смягчают карантин и на месяц открывают школы и детсады. Об этом сообщает La Rebubblica.

Учреждения откроются в провинции Верчелли, в муниципалитетах Боргосезия, Варалло и Квадроне. Отдать ребенка в школу или детсад можно будет за 10 евро в день (еще 5 евро - за питание).

Школы будут работать как в формате "группы продленного дня": дети на планшетах или ноутбуках будут выполнять домашние задания и общаться с учителями.

При этом, на тех на работу заведений наложат ограничения: в детсадах в группах должно быть не более 4 детей, а в классах начальной школы – не более 5. Родители и сотрудники школ и детсадов должны будут также сдавать тест на COVID-19.

Обеды дети получат прямо в классах, а не в столовой. Помещения нужно будет регулярно проветривать – как минимум 10 минут в час. Работать учреждения будут полный рабочий день, с 8 до 18 часов.

Открыть школы и детсады власти решили из-за того, что некоторые итальянцы уже начинают возвращаться на работу, а оставлять детей с бабушками и дедушками пока нельзя, ведь они входят в группу риска.

Пока что учреждения будут работать до с 12 мая до 12 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

В понедельник, 4 мая, должен состояться виртуальный саммит мировых лидеров, в ходе которого надеются собрать 8,2 млрд долларов для создания и справедливого распределения вакцины от коронавируса.

Трамп не верит своей разведке и уверен, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане. Глава Белого дома утверждает, что видел доказательства такой теории, но пока не может их обнародовать.