Число смертей от COVID-19 в Италии намного превышает официальные данные, — институт статистики

В марте уровень смертности в Италии вырос на 49% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет

Число погибших от коронавируса в Италии намного больше, чем сообщалось. К такому выводу пришли в Национальном институте статистики ISTAT, сообщило Reuters.

В отчете ISTAT о влиянии эпидемии на уровень смертности в Италии, говорится, что с 21 февраля, когда произошла первая смерть от COVID-19, и до 31 марта смертность в стране выросла на 39% по сравнению с средней за предыдущие пять лет.

Из 25 354 "лишних" смертей за этот период коронавирус был назван Агентством гражданской защиты в качестве причины только в 13 710 случаях.

Подавляющее большинство из остальных 11 644 смертей произошли в северной части Италии, наиболее сильно пораженной вирусом. ISTAT считает, было бы разумным предположить, что эти люди либо умерли от COVID-19, но их не тестировали, либо что перегруженная из-за эпидемии система здравоохранения не смогла оказать им необходимую помощь.

Официально на 3 мая Агентство гражданской защиты зафиксировало 28 884 случая смерти от коронавируса, что является вторым по величине в мире показателем после Соединенных Штатов. Все эти смерти подсчете участвуют только люди с положительным результатом.

По данным ISTAT, в марте уровень смертности в стране вырос на 49% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет.

При этом на севере страны он вырос на 95% по сравнению с увеличением на 9% в центре и на 2% на юге.

В северном регионе Ломбардия, который включает в себя Милан и больше всего пострадал от этой болезни, смертность выросла на 186% в марте по сравнению со средним показателем за пять лет. Она выросла на 47% в соседнем Пьемонте на западе и на 24% в Венето на востоке.

В Лацио, в окрестностях столицы Рима, смертность в марте снизилась на 8% по сравнению с предыдущими пятью годами. В южных районах – Сицилии и Кампании, в окрестностях Неаполя, также наблюдалось снижение уровня смертности, хотя и намного меньше, чем в Лацио.

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