Пандемия скрыла ошибки. ООН раскритиковали за провал борьбы с эпидемией холеры на Гаити

Наблюдатели ООН направили открытое письмо генсекретарю организации Антониу Гутерришу

Тринадцать наблюдателей ООН за правами человека раскритиковали организацию за ее "глубоко разочаровывающую" неспособность компенсировать ущерб от завезенной холеры на Гаити. Об этом сообщает The Guardian.

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу независимые наблюдатели пишут, что ООН давал "иллюзорные" обещания гаитянскому народу. Так, организация обязалась выделить 400 млн долларов на миссию по борьбе с холерой, но собрала всего 21 млн долларов, а потратила "жалкие" 3 млн долларов.

"Это очень неутешительный показатель, учитывая гибель 10 тыс. человек", – говорится в письме.

По словам наблюдателей, научные данные показывают, что холера была ввезена на Гаити больными непальскими миротворцами ООН, которых направили в страну в 2010 году для помощи после разрушительного землетрясения. ООН не проверило непальские силы на наличие болезни до того, как они были развернуты на Гаити.

В течение 6 лет ООН отрицала какую-либо причастность к передаче холеры. В 2016 году организация принесла свои извинения, но продолжила отрицать любую юридическую ответственность и отказывала в выплате компенсации.

Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Алстон, который также подписал открытое письмо, заявил, что ошибки ООН были полностью скрылись за пандемией коронавируса.

"Мир справедливо сосредоточен на ужасах COVID-19 и гибели тысяч людей. Но 10 тысяч человек погибли на Гаити, и ответа не последовало", – заявил Алстон.

Алстон, подготовивший доклад для Генеральной Ассамблеи ООН о катастрофе с холерой в Гаити в 2016 году, добавил: "Больше всего меня огорчает то, что ООН до сих пор не признала свою ответственность за передачу холеры на Гаити".

На данный момент эпидемия холеры на Гаити остановлена, и последний случай был зарегистрирован в январе 2019 года. Отмечается, что основная часть работ по борьбе с холерой, была выполнена местными работниками здравоохранения и группами помощи, а не ООН.

Как ранее сообщал Фокус: