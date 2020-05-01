Трамп не верит своей разведке и уверен, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане

Глава Белого дома утверждает, что видел доказательства такой теории, но пока не может их обнародовать

Президент США Дональд Трамп уверен, что коронавирус искусственно создали в лаборатории Института вирусологии в Ухане. Об этом она заявил на брифинге 30 апреля, передает Business Insider.

Журналист спросил президента видел ли он "то, что дает ему высокий уровень уверенности в том, что именно Уханьский институт вирусологии стал источником этого вируса", на что Трамп ответил утвердительно.

"Да, я видел", - заявил глава Белого дома.

Однако, никаких доказательств в поддержку своего утверждения Трамп не предоставил, а на вопрос журналиста о том, что именно заставило его поверить в создание нового типа коронавируса в китайской лаборатории, ответил следующее: "Я не могу вам это сказать. Мне не разрешено об этом говорить".

Отметим, что такое утверждение Трампа расходится с опубликованным накануне заявлением разведки США, в котором говорится, что "выводы разведывательного сообщества согласуются с широким научным консенсусом о том, что вирус COVID-19 не был искусственным или генетически модифицированным".

При этом в разведке США продолжают выяснять, началась ли вспышка коронавируса в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Напомним, в середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая.

Как ранее сообщал Фокус:

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.

В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.

Также Австралия потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19.