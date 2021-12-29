В Украине распространяется штамм коронавируса "Омикрон": количество больных увеличилось

Новый штамм коронавируса выявили у жителей столицы и Киевской области, некоторые из них вернулись из Германии, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов.

В Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом рассказал в Facebook главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Новые случаи выявили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, уточнил он.

Новым штаммом коронавируса заразились два человека из Киева и двое из Киевской области. По одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова, трое зараженных вернулись из Германии, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов, подчеркнул Кузин.

Таким образом, количество случаев заражения штаммом "Омикрон" в Украине выросло до шести. Первый случай подтвердили 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра охраны здоровья при Минздраве, напомнил он.

Сейчас идет эпидемиологическое расследование новых случаев и проверяются все, кто контактировал с ними, заключил главный санврач.

Напомним, что первый заразившийся штаммом "Омикрон" уже выздоровел, в этом году он полностью привился от коронавируса.

"Омикрон" выявили у прибывшего из ОАЭ. Там украинец контактировал с инфицированными.

Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что "Омикрон" более заразен, чем другие штаммы коронавируса. Им могут заразиться вакцинированные и переболевшие COVID-19.