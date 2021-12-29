В Україні поширюється штам коронавірусу "Омікрон": кількість хворих збільшилась

Новий штам коронавірусу зафіксували в жителів столиці та Київської області, деякі з них повернулися з Німеччини, Польщі й Об'єднаних Арабських Еміратів.

В Україні зафіксували п'ять нових випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Про це розповів у Facebook головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Нові випадки зафіксували в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, уточнив він.

Новим штамом коронавірусу заразилися дві людини з Києва та двоє з Київської області. По одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова, троє заражених повернулися з Німеччини, Польщі й Об'єднаних Арабських Еміратів, наголосив Кузін.

Так, кількість випадків зараження штамом "Омікрон" в Україні зросла до шести. Перший випадок підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру охорони здоров'я при МОЗ, нагадав він.

Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків і перевіряються всі, хто контактував із ними, підсумував головний санлікар.

Нагадаємо, що перша людина, яка заразилася штамом "Омікрон", уже одужала, цьогоріч вона повністю щепилася від коронавірусу.

"Омікрон" зафіксували в прибулого з ОАЕ. Там українець контактував з інфікованими.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджала, що "Омікрон" більш заразний, ніж інші штами коронавірусу. Ним можуть заразитися вакциновані та ті, хто перехворіли на COVID-19.