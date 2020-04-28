США ведут расследование против Китая и потребуют компенсации из-за COVID-19, – Трамп

Президент США заявил, что вспышку коронавируса можно было остановить в самом начале

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

В администрации Трампа ранее сообщали, что президент прекратит давать брифинги после резкой критики из-за его вопросов об инъекциях хлорки в целях лечения COVID-19. Но взятая пауза продлилась недолго.

Во время нового брифинга в Белом доме Трамп возобновил атаки на Китай, заявив, что "существует множество способов привлечь их к ответственности за пандемию".

"Мы проводит очень серьезное расследование. Мы недовольны Китаем. Мы считаем, что все могло быть остановлено у самого источника. Его (коронавирус, – ред.) можно было быстро остановить, и он не распространился бы по всему миру", – сообщил Трамп.

Он также прокомментировал недавнюю статью в немецком издании Bild, где было подчитано, что Китай должен выплатить 165 млрд долларов ущерба Германии.

"Германия изучает ситуацию, мы изучаем ситуацию. Мы говорим о гораздо больше количестве денег, чем Германия. Мы еще не определили окончательную сумму. Но это очень существенно", – добавил президент США.

За последнюю неделю критика США в адрес Китая значительно увеличилась. Так, по данным издания Politico, Республиканская партия выпустила 57-страничное руководство для своих кандидатов, в котором рекомендовалось активно критиковать Пекин в выступлениях, связанных с коронавирусом.

Китай же отрицает какое-либо сокрытие данных о вспышке коронавируса. В недавней статье китайской ежедневной газеты Global Times говорилось, что "успехи Китая в борьбе с COVID-19 намного лучше, чем у США".

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